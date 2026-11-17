Het leidde tot flinke kritiek onder medewerkers van het Amphia ziekenhuis in Breda: de aankondiging dat foutparkeerders voortaan een wielklem kunnen krijgen. Maar ruim twee weken na de invoering van de maatregel blijkt de beveiliging nauwelijks in actie te hoeven komen. Er is pas één wielklem geplaatst. En die werd zonder schade of boze woorden weer verwijderd.

Het ziekenhuis besloot tot de maatregel omdat verkeerd geparkeerde auto's regelmatig doorgangen blokkeerden en soms schade veroorzaakten. Eerdere waarschuwingen hadden volgens Amphia geen effect.

Sinds 1 november riskeren chirurgen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere medewerkers een wielklem als ze hun auto buiten de vakken parkeren op personeelsparkeerterrein P4.

'Heel rigoureus'

De aankondiging viel niet bij iedereen in goede aarde. Medewerkers noemden de maatregel tegenover Omroep Brabant "rigoureus" en "heel dubbel". Volgens hen was het werkelijke probleem dat er tijdens drukke momenten te weinig parkeerplaatsen zijn.

Ook vakbond NU'91 was kritisch. "Pak het echte probleem aan en maak meer parkeerplaatsen", zei vakbondsbestuurder Michel van Erp destijds.

Slechts één wielklem

Maar voorlopig lijkt de dreiging van een wielklem volgens Amphia voldoende. "De preventieve werking van de maatregel doet zijn werk", laat een woordvoerder weten. In de eerste twee weken werd slechts één wielklem geplaatst. "Deze is uiteraard weer verwijderd, zonder schade en zonder boze woorden."

Wie een wielklem krijgt, ontvangt ook een officiële waarschuwing. Bij drie waarschuwingen volgt een parkeerverbod van een week. Wie daarna blijft foutparkeren, kan uiteindelijk zijn parkeerrecht definitief kwijtraken. Zover is het voorlopig dus niet gekomen. "