Het is een van de bekendste ontvoeringen uit de Nederlandse geschiedenis: die van multimiljonair Toos van der Valk uit Nuland. Netflix lanceert de dramaserie komende donderdag, precies 44 jaar na de ontvoering. De inmiddels 95-jarige Toos kwam zelf een dagje kijken op de set. “Dat vond ik heel moeilijk", zegt Frank Lammers, die de rol van haar man Gerrit speelt.

“Ik voelde me daar bijna bezwaard over”, erkent Lammers. “Wij laten dat allemaal een beetje herleven voor haar. Dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn. Maar de familie is heel blij met de serie."

“Je hebt heel veel verantwoordelijkheid voor het verhaal, vind ik. Dat is best moeilijk”, vervolgt Frank. Maar tijdens haar bezoek op de set zag Toos een gezellige familiescène: de opening van het hotel in Vught.

"Wow"

“Als Toos dan voor je staat, voel je wel echt: wow!”, zegt de Veldhovense actrice Joy Verberk zichtbaar geïmponeerd. Verberk speelt de inmiddels overleden dochter Marijke van der Valk in de serie. “Toos is een heel indrukwekkende en bijzondere vrouw”, vindt ze.

“Ik heb even haar handen vastgehad. Het is bizar om jezelf voor te stellen, als je haar dochter speelt die niet meer leeft”, vervolgt Joy. “Ze was heel enthousiast en dat is heel fijn om te voelen, dat ze de serie zo omarmt. Dat had ik echt even nodig.”