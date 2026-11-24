Toos van der Valk (95) bezoekt set van Netflix-serie over eigen ontvoering
Het is een van de bekendste ontvoeringen uit de Nederlandse geschiedenis: die van multimiljonair Toos van der Valk uit Nuland. Netflix lanceert de dramaserie komende donderdag, precies 44 jaar na de ontvoering. De inmiddels 95-jarige Toos kwam zelf een dagje kijken op de set. “Dat vond ik heel moeilijk", zegt Frank Lammers, die de rol van haar man Gerrit speelt.
“Ik voelde me daar bijna bezwaard over”, erkent Lammers. “Wij laten dat allemaal een beetje herleven voor haar. Dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn. Maar de familie is heel blij met de serie."
“Je hebt heel veel verantwoordelijkheid voor het verhaal, vind ik. Dat is best moeilijk”, vervolgt Frank. Maar tijdens haar bezoek op de set zag Toos een gezellige familiescène: de opening van het hotel in Vught.
"Wow"
“Als Toos dan voor je staat, voel je wel echt: wow!”, zegt de Veldhovense actrice Joy Verberk zichtbaar geïmponeerd. Verberk speelt de inmiddels overleden dochter Marijke van der Valk in de serie. “Toos is een heel indrukwekkende en bijzondere vrouw”, vindt ze.
“Ik heb even haar handen vastgehad. Het is bizar om jezelf voor te stellen, als je haar dochter speelt die niet meer leeft”, vervolgt Joy. “Ze was heel enthousiast en dat is heel fijn om te voelen, dat ze de serie zo omarmt. Dat had ik echt even nodig.”
Omroep Brabant mocht de serie Toos: De Van der Valk-ontvoering alvast deels kijken. En onze eigen Frank en Joy vallen positief op.
Rijkdom, aanzien, een hechte familie en de onvoorwaardelijke liefde van haar man Gerrit: Toos van de Valk heeft het allemaal. Samen stonden ze aan de basis van de grootste hotelgigant van het land. Maar in 1982 slaat het noodlot toe. ‘Toosje’ wordt ontvoerd in Hotel Nuland.
Hel
Twintig dagen lang leeft de familie in een ware hel. Elke seconde wordt het lot van hun Toos onzekerder. Heel het land en de pers volgen de zaak op de voet.
Undercover als ‘neef Cor’ moet een agent de ontvoerders opsporen en de familie bij elkaar brengen. De moedige en zachte Toos moet alles op alles zetten om te overleven in barre omstandigheden.
Thuiskomen in de ‘80s
Toch heeft de rol ook zeker voordelen voor Frank. Met een glimlach: “Terug naar Brabant in de jaren tachtig, dat is thuiskomen voor mij. Snappie?”
En acteren met een zachte g? “Oh, ik vond het heerlijk!”, zegt Joy enthousiast. “Ik heb wel een beetje een ‘r’, omdat ik nu in Amsterdam woon. Maar de g’s mochten zeker niet over het asfalt schrapen bij de cast. Zo zijn we een beetje naar elkaar toe bewogen”, geeft de van origine Veldhovense toe. “Ik vond het zo tof om te doen. En ik ben heel blij dat mijn zachte g erin zit.”
Nog meer horen over Frank en Toos? Luister dan de laatste aflevering van Ni Na Lammers luisteren.