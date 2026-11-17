Wat krijg je tegenwoordig nog voor een euro? Een lolly, een appel, maar ook een winkel in het centrum van Oudenbosch. Je kunt daar voor een heel jaar een winkelpand huren voor één euro. De gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt, hoopt zo het centrum een boost te geven.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Dit is echt geen grap”, benadrukt een gemeentewoordvoerder desgevraagd. Geniale marketing of wanhopig, maar het staat toch echt groot op het leegstaande winkelpand van 90 vierkante meter midden in het centrum van het dorp, naast de Aldi en een kebabzaak. “Leegstand is een probleem in Oudenbosch. Niet alleen winkels, maar ook veel horecapanden staan leeg. Deze actie is gewoon nodig”, vervolgt de woordvoerder.

De nieuwe huurder bespaart zeker 22.499 euro, gebaseerd op een maandhuur van 1875 euro per maand. “Droomt u van een eigen winkel? Dit is uw kans!”, adverteert de gemeente. Starters en bestaande winkeliers kunnen meedoen. Een jury kiest vijf tot tien finalisten en daarna één winnaar die het pand aan de Professor van Ginnekenstraat 40 mag huren.

'Echt waar', staat er (foto: Raymond Merkx/Omroep Brabant).