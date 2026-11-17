Dit winkelpand staat te huur voor een euro per jaar: 'Echt geen grap'
Wat krijg je tegenwoordig nog voor een euro? Een lolly, een appel, maar ook een winkel in het centrum van Oudenbosch. Je kunt daar voor een heel jaar een winkelpand huren voor één euro. De gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt, hoopt zo het centrum een boost te geven.
“Dit is echt geen grap”, benadrukt een gemeentewoordvoerder desgevraagd. Geniale marketing of wanhopig, maar het staat toch echt groot op het leegstaande winkelpand van 90 vierkante meter midden in het centrum van het dorp, naast de Aldi en een kebabzaak.
“Leegstand is een probleem in Oudenbosch. Niet alleen winkels, maar ook veel horecapanden staan leeg. Deze actie is gewoon nodig”, vervolgt de woordvoerder.
De nieuwe huurder bespaart zeker 22.499 euro, gebaseerd op een maandhuur van 1875 euro per maand. “Droomt u van een eigen winkel? Dit is uw kans!”, adverteert de gemeente. Starters en bestaande winkeliers kunnen meedoen. Een jury kiest vijf tot tien finalisten en daarna één winnaar die het pand aan de Professor van Ginnekenstraat 40 mag huren.
Het is niet altijd feest. Het contract loopt in principe twee jaar. Voor het eerste jaar betaal je 1 euro huur. Het tweede jaar betaal je de volle mep van 1875 euro per maand.
Toch hoeft een verliezer volgens de gemeente geen echte verliezer te zijn. “Dit is een mooie gelegenheid om met startende ondernemers in gesprek te gaan. Of met mensen die twijfelen”, geeft de gemeentewoordvoerder aan. “Zo zijn er misschien wel andere geschikte panden te vinden.”
Hoe reageren de mensen op straat?
Bewoners op straat zijn positief. "Heel goed! Dit kan mensen over de streep trekken, want de huren zijn zo ontzettend hoog", vertelt Jolanda Dingenouts. Zij hoopt op een speelgoedwinkel. "Ik hoop een handige huishoudwinkel", zegt Karin Plat op haar beurt.
Je hoeft geen ervaren winkelier te zijn. Wel zijn er andere voorwaarden. Zo moet je minimaal vijf dagen per week open, moet je meerdere jaren willen blijven en moet je het "winkelklimaat in het centrum sterker maken". Aanmelden kan tot 20 december en je mag natuurlijk ook even binnenkijken.