Een 58-jarige man zit al maanden vast voor een reeks gewelddadige verkrachtingen in en rond het centrum van Breda. Dinsdag was de eerste openbare zitting over deze coldcase. De officier van justitie maakt bekend dat ze nóg een zaak aan hem toerekenen. Daarmee lijkt het er steeds meer op dat politie en justitie de serieverkrachter hebben gepakt waar ze al 25 jaar naar zochten.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Bredase verdachte is nu 58 jaar en is in het kroegcircuit van Breda bekend als cafézanger. Hij werd opgepakt op dinsdag 11 augustus en zit sinds die tijd in voorarrest. De man bleef dinsdag weg uit de rechtszaal. Hij was ook niet verplicht om te komen. Zijn advocaat vroeg niet om vrijlating. Verhoren

Het was een korte zitting waar weinig over de zaak werd gezegd. De officier van justitie meldde dat het onderzoek nog loopt naar onder meer zijn mobieltje en computer. De Bredanaar wordt de komende weken opnieuw verhoord. Minstens een slachtoffer luisterde in de zaal mee, net als haar advocaat en slachtofferhulp. Sporen

De afgelopen 25 jaar liet de dader bij alle incidenten dna achter. Over de eerste zaak is weinig bekend. Een week na de terreuraanslagen in Amerika, op 18 september 2001 liep de dader in Breda achter een vrouw aan. Hij trok een zak over haar hoofd en duwde haar, waardoor ze viel. De man ging wijdbeens over haar staan, stompte haar in het gezicht en ontkwam.

Vrijwel meteen daarna sloeg de man weer toe. In de vroege ochtend van 19 september 2001 reed een vrouw van 27 naar haar appartement aan de Nieuwe Dieststraat. Er dook ineens een man op. Die probeerde een zak over haar gezicht te trekken en hij stompte haar. Toen ze toeterde vluchtte hij. Carnaval

20 op 21 februari 2004, het was carnaval. Een man sleurde een meisje van 19 jaar mee en verkrachtte haar in de Monseigneur Hopmansstraat bij de hogeschool. De dader ontkwam, om opnieuw op te duiken in de vroege ochtend van 23 april 2005 op de Claudius Prinsenlaan. Een vrouw die naar haar werk fietste werd ineens belaagd door een man die zei dat hij naar Bavel moest. Hij sprong achterop. In de bosjes aan de Molengracht werd de vrouw verkracht. De man nam haar fiets en tas mee. Kartelmes

Steeds bleef het een tijd stil tussen de gebeurtenissen. Tot de nacht van 3 op 4 september 2011. Een man benaderde een vrouw van 46 die haar auto had geparkeerd aan de Brabantlaan. De man pakte haar keel vast, duwde haar verder de auto in, betastte haar en trok aan haar haren. Ze gilde zo hard dat de man op de vlucht sloeg. De man liet een kartelmes achter. Er zat een volledig dna-profiel op. Toen bleek er een verband met alle voorgaande zaken. Ook het signalement kwam steeds overeen met leeftijd en uiterlijk. Hij had een Bredaas accent en kende de weg goed. In Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd vijftien jaar geleden al een verband gelegd tussen deze zaken. Maar ondanks oproepen kwam er nooit een verdachte in beeld, tot deze zomer. Het ligt voor de hand dat politie en justitie kijken of de man verantwoordelijk was voor nog meer verkrachtingen of pogingen. Of dat wat oplevert blijkt misschien op een volgende zitting begin 2027.

Het zit in de familie Deze zaak van de Bredase serieverkrachter zat muurvast. Het daderspoor zat in geen enkele databank. Maar er kwam beweging in. Of het een aanwijzing was of tip is onbekend, maar de politie begon een verwantschapsonderzoek. Dan vergelijken ze het dader-dna met dat van (verre) familieleden. Zulk onderzoek leidde tot een doorbraak in de moordzaak Marianne Vaatstra in 2012. Dna zorgt vaak voor cruciaal bewijs. Afgelopen maanden kwam een verdachte van uitgaansgeweld in Bergen op Zoom in 2006 in beeld en een Helmonder voor een verkrachting in 1994 in de gemeente Sint Michielsgestel. Onlangs werd een man uit Wijk en Aalburg veroordeeld voor een verkrachting in 1990. Experts gebruiken steeds nieuwe en betere technieken. En er lopen experimenten met externe dna-databanken van stamboomonderzoekers. Dat zijn particuliere Amerikaanse databanken vol Europese profielen.

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