De Waalwijkse influencer Vera Dijkmans (29), die vorige week woensdag werd opgepakt op een Amerikaans vliegveld, had al vaker problemen met de Amerikaanse immigratiedienst. In 2019 is ze al eens het land uitgezet, nadat ze illegaal de Verenigde Staten probeerde binnen te komen.

In 2024 mocht de influencer opnieuw de Verenigde Staten binnenkomen. Maar ook dat verblijf verliep volgens de Amerikaanse autoriteiten niet volgens de regels. Dijkmans bleef langer in het land dan was toegestaan. Daarom begonnen de autoriteiten in augustus 2025 een procedure om haar opnieuw uit te zetten.

Op 26 mei 2026 besloot een Amerikaanse immigratierechter dat Dijkmans de Verenigde Staten moest verlaten. De influencer was niet komen opdagen bij haar rechtszitting. Dat blijkt uit een uitgebreide e-mail van het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) aan Omroep Brabant. Daarin wordt ze omschreven als "an illegal alien from the Netherlands".

Uitgenodigd voor vechtsportwedstrijd

Vera's moeder, Marianne Scholt, vertelde eerder aan Omroep Brabant dat ze niet begreep waarom haar dochter op 11 november werd opgepakt. Ze was samen met Vera en haar andere dochter naar de Verenigde Staten gevlogen, omdat Vera was uitgenodigd voor een vechtsportwedstrijd. "Toen we geland waren, stonden twee ICE-agenten (medewerkers van de Amerikaanse immigratiedienst) klaar. Die hebben haar in handboeien afgevoerd en meegenomen in een geblindeerd busje."

Waarom Vera werd aangehouden, kregen ze niet te horen. Marianne vermoedde dat het met haar visum te maken had. Zaterdag mocht ze haar dochter bezoeken. Volgens Marianne ging het op dat moment slecht met Vera.