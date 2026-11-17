De politie heeft een man (50) uit Erp opgepakt voor de overval op een tankstation in Veghel. Bij de benzinepomp bedreigde een man maandagavond het personeel: daarna ging hij ervandoor.

De politie ging in de omgeving van het pompstation meteen op zoek naar de overvaller. Ook werd een burgernetmelding verspreid. Daarin stond al dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 50 jaar.

Dinsdagochtend meldt de politie dat ze een man van 50 hebben aangehouden. De man zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Het is niet duidelijk of de overvaller iets buit heeft gemaakt.