“Gezellig voor de donkere dagen”, dacht kraanmachinist Jan van der Made toen hij in Tilburg op 35 meter hoogte knipperende kerstlampjes ophing. Maar een buurtbewoner dacht daar anders over en klaagde bij het bouwbedrijf waardoor de lampjes alweer weg zijn. “Iemand zou niet kunnen slapen, maar er is helemaal geen hoogbouw hier”, vertelt een balende Jan dinsdag.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg staan twee kranen voor de bouw van een woontoren. In één van de kranen zit op 35 meter hoogte Jan van der Made (64). Vorige week hing hij anderhalve meter kerstverlichting in zijn cabine. “Ik vond dat wel lekker sfeervol.” Zelf geen last van

“Het waren van die pasteltinten, gewoon onschuldige knipperende lampjes”, gaat Jan verder. Maar zo onschuldig vond een buurtbewoner ze niet. Er werd geklaagd omdat een omwonende niet zou kunnen slapen door de kerstverlichting. Jan moest de lampjes weer weghalen. “Ik vind het echt belachelijk. Wat een onzin.”

Rondom het bouwterrein staan rijtjeshuizen, in de directe omgeving staan verder geen hoge gebouwen. Het is dus niet zo dat de lampjes naast een slaapkamerraam aan het knipperen waren. “Als ik ’s morgens begin met werken is het nog donker. De lampjes stonden dan gewoon aan en ik had er zelf geen last van”, zegt Jan terwijl hij op 35 meter hoogte zijn verhaal doet. Bouwbedrijf niet blij

Jan zegt het geklaag echt niet te snappen. “Achter de kraan hangt een grote lichtbak met de naam van het bouwbedrijf, die is veel feller en daar is niet over geklaagd. Al slaap je met je raam open, dan nog kunnen mijn lampjes niet naar binnen schijnen bij iemand.”

Het gaat om de kraan in het midden van de foto.