De Brainportregio groeit enorm en daarom is 613 miljoen euro nodig om de voorzieningen op peil te brengen. De helft daarvan willen de 21 regiogemeenten wel ophoesten. De andere helft moet vanuit Den Haag komen, maar daar moet het kabinet nog wel een klap op geven. Dat hebben de regiogemeenten woensdag bekendgemaakt.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een eerste zak met geld is wel al binnen. Het kabinet heeft 16 miljoen euro toegezegd voor nieuwe scholen in de regio. De Brainportgemeenten verdubbelen dat bedrag naar 32 miljoen euro. Daarmee kan de bouw van vijftien scholen in de regio beginnen. Twee jaar geleden maakte de gemeente Eindhoven nog bekend de komende jaren zelf 230 miljoen euro te investeren in nieuwe en bestaande schoolgebouwen in de stad vanwege de schaalsprong. Volgens wethouder Stijn Steenbakkers is er in de regio Eindhoven veel geld nodig om het leefbaar te houden. “Geld voor extra basisscholen, buurthuizen, musea en sporthallen”, zegt hij in een reactie. Groei ASML

Chipmachinefabrikant ASML wil in Eindhoven op termijn flink uitbreiden met twintigduizend medewerkers. Ook bij de toeleveranciers in de regio zal het aantal banen dan flink stijgen. Voorzieningen kunnen dan niet achterblijven, zo is de redenering.

“Zodat het hier een beetje fijn leven, wonen en werken blijft”, zegt wethouder Stijn Steenbakkers op het stadhuis in Eindhoven. Het gaat het om voorzieningen in de zorg, sport, onderwijs, cultuur en voorzieningen in de openbare ruimte, zoals speeltuinen. Rapport gemaakt

“We hebben een rapport laten maken om het te becijferen. Als de regio met zoveel huizen en met zoveel mensen groeit, hoeveel scholen heb je dan nodig? Hoeveel buurthuizen, hoeveel sporthallen? Daar hebben we de financiën op gebaseerd.” Het rapport zit bij de brief die door de minister van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het geld moet van de regio zelf komen en van het Rijk. Het gaat om de periode tot en met 2030. “Het rapport adviseert om voor 613 miljoen euro afspraken te maken tussen Rijk en regio."

De Brainportregio (beeld: Omroep Brabant).

De Brainportregio bestaat uit 21 gemeenten. Al eerder werd de Brainportdeal gesloten. Het kabinet steekt samen met de regio 2,5 miljard euro in de Brainport. Vorige maand werd bekend dat er weer een grote zak met geld beschikbaar komt voor de Brainportregio: 740 miljoen euro in totaal. Het geld gaat naar wegen, het spoor en het busstation in regio Eindhoven. Wethouder Stijn Steenbakkers noemde het "de tweede symfonie van Beethoven". De nieuwe miljoenen voor voorzieningen moeten volgens Steenbakkers de "derde symfonie van Beethoven" worden. “We zetten een heel belangrijke stap. We voelen allemaal de verantwoordelijkheid dat niet alleen wegen, woningen en economie mee kunnen groeien, maar ook die zachte sociaal-maatschappelijke kant.”

Brief naar Kamer Minister van Economische Zaken en Klimaat Heleen Herbert heeft de brief met het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze is voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Brainport waar de Beethovendeal onder valt. De brief gaat over de voortgang van deze deal en gaat in op het onderdeel voorzieningen. Tegelijkertijd heeft de Metropoolregio Eindhoven een brief met het rapport over de voorzieningen naar de 21 deelnemende gemeenten gestuurd.

Wethouder Stijn Steenbakkers (links) en secretaris-directeur Giovanni Wouters Metropoolregio Eindhoven met groep 8 van De Trinoom (foto: Rogier van Son).

Optimist met zorgen

Het wordt nog best even afstemmen om deze derde symfonie te kunnen spelen. “Dit bestaat niet in Nederland: hoe je dit doet als regio. Dus we gaan als regio samen met het Rijk kijken hoe dit werkt. We hebben te maken met zes verschillende ministeries die zich ermee bemoeien. Daar wordt het niet altijd makkelijker van. Hoe we het bij onderwijs doen, kan best anders zijn dan hoe we het bij cultuur of voor sport moeten doen.” Steenbakkers verwacht niet dat de onrust in Den Haag nog invloed heeft. "Het rommelt al een jaar of vijf in Den Haag. Dat is spijtig, maar wij moeten als regio koers houden en met dit kabinet of eventueel volgende kabinetten en kamers gewoon afspraken blijven maken. Dat is tot nu toe altijd gelukt en ik ben een optimist met zorgen: ik weet zeker dat het in de toekomst ook gaat lukken."