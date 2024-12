Eindhoven staat voor 'allergrootste investering ooit' in scholen

Eindhoven wil het aantal scholen in de stad de komende tijd flink laten groeien. De stad staat aan de vooravond van een 'schaalsprong': een enorme groei van het aantal inwoners. Daarom worden de komende vier jaar 16 scholen uitgebreid, terwijl er ook twee nieuwe scholen bij komen. Eindhoven investeert in totaal 230 miljoen euro. "De allergrootste investering op het gebied van onderwijshuisvesting ooit voor de gemeente Eindhoven", vertelt wethouder Stijn Steenbakkers.

De Brainportregio groeit de komende jaren als kool, zo is de verwachting. Alleen al chipmachinefabrikant ASML verwacht na 2030 te kunnen verdubbelen naar 40.000 medewerkers. De helft daarvan moet gaan werken in de nog te bouwen campus op Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.

Flinke groei verwacht

De verwachting is dat de vele nieuwe 'technische handjes' ook een gezin meenemen naar de slimste regio. En dat zorgt ervoor dat ook de scholen in onder meer Eindhoven mee moeten groeien. "We verwachten voor de basisscholen de komende zestien jaar een groei van iets meer dan 23 procent. Voor de middelbare scholen schatten we de groei op 6 procent", vertelt verantwoordelijk wethouder Steenbakkers woensdag.

Het uitbreidingsproject is groot. In totaal gaat het om 18 scholen de komende vier jaar:

16 basisscholen: 14 worden uitgebreid en er komen twee nieuwe scholen

twee middelbare scholen worden uitgebreid

Flexibel bouwen

De gemeente Eindhoven rekent de komende 16 jaar op een flinke groei van het aantal leerlingen. Zo is de verwachting dat het aantal kinderen op de basisschool in die periode toeneemt van 19.403 kinderen nu naar 23.974 leerlingen. Op middelbare scholen gaat het aantal leerlingen van 14.932 naar 15.857. Voor de komende zestien jaar wil de gemeente in totaal 44 scholen uitbreiden en/of nieuw bouwen.

De groei van het aantal kinderen blijft een schatting. Het is niet exact te zeggen hoeveel er komen. Bij het bouwen en verbouwen van de scholen wordt daar rekening mee gehouden.

“We gaan flexibel bouwen”, zegt wethouder Steenbakkers. “Stel er is in een wijk minder groei dan verwacht, dan kunnen we het makkelijk omzetten in bijvoorbeeld woningen. Daar moet je wel rekening mee houden bij de bouw.”

'Slimme koppen en handige handjes nodig'

Wethouder Steenbakkers is blij met de uitbreidingsplannen voor de scholen. "Dit is echt de allergrootste investering op het gebied van onderwijshuisvesting ooit voor de gemeente Eindhoven. We hebben een gigantische inhaalslag gemaakt de afgelopen vier jaar met acht nieuwe middelbare scholen. Dat ging al echt om een gigantisch bedrag van ongeveer 150 miljoen euro. Maar dit is nog een tandje erbij en dat is ook nodig."

"Eindhoven groeit hard en we hebben al die slimme koppen, maar ook handige handjes nodig. En dat begint in het onderwijs."

Verbreden of optoppen

Peter Tijs van scholenkoepel SKPO kijkt ook met veel vertrouwen naar de grootschalige uitbreiding. "Er is onderzocht hoe de scholen kunnen uitbreiden. Sommige scholen kunnen verbreden, andere scholen kunnen de hoogte in met een extra verdieping er bovenop. Dat is allemaal bekeken."

Het uitbreiden van het aantal schoolbanken is één, maar zijn er wel genoeg juffen en meesters om voor de klas te staan straks? Vooralsnog gaat het volgens de scholenkoepels nog goed, maar de gemeente kijkt of sommige beroepen voorrang kunnen krijgen. "Bijvoorbeeld dat onderwijzers voorrang krijgen bij huisvesting, net als verpleegsters", zegt wethouder Steenbakkers.

"Daar zijn we nog mee aan het experimenteren. Maar we kijken ook naar hybride docenten, mensen van bijvoorbeeld ASML die een dag in de week voor de klas gaan staan. Dat ontlast ook.”

De plannen voor het aanpakken van de scholen zijn nog niet helemaal definitief. Naar verwachting neemt de gemeenteraad er in februari volgend jaar een besluit over.