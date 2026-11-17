Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is in oktober op staande voet ontslagen. De medewerker zou ongeoorloofd contact hebben gehad met een gedetineerde, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Elke maand publiceert de DJI een lijst met wat er is gebeurd in gevangenissen in het hele land. In het overzicht van vorige maand staat dat een medewerker van de PI Vught "ongeoorloofd contact heeft gehad met een gedetineerde". Vervolgens is een onderzoek ingesteld op basis waarvan de medewerker op staande voet is ontslagen. Daarna is aangifte gedaan door de PI Vught.

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd en waarvan aangifte is gedaan. Een woordvoerder van de gevangenis geeft dinsdag aan geen verdere toelichting te kunnen geven.

Niet de eerste keer

Een maand eerder, in september, werd ook al een medewerker van de gevangenis in Vught op staande voet ontslagen. De medewerker had onnodig geweld gebruikt tegen een gevangene en ging daarmee zelf over de schreef.

Meer weten over de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught? Je ziet het in deze aflevering van Misdaad Uitgelegd: