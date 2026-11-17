Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen aanleiding om vier agenten te vervolgen voor de dood van een 31-jarige man in Oisterwijk eerder dit jaar. De agenten kwamen vrijdag 27 februari op een melding af van een overlastgevende hotelgast en troffen de man gewond aan op de grond in zijn hotelkamer. De muur van de kamer was vernield.

De man was wel bij kennis "maar niet echt aanspreekbaar", zegt het OM. De politiemensen gingen "direct" over tot hulpverlening en lieten een ambulance komen .

De man maakte trappende bewegingen, waarop de agenten zijn benen fixeerden en hem handboeien omdeden. In afwachting van de ambulance werd de man op zijn zij op bed gelegd zodat zijn mond en neus vrij waren. Volgens het OM letten de agenten er tot de komst van de ambulance "voortdurend" op dat de man goed kon ademhalen.

Kort nadat de ambulance was gearriveerd, had de man "plots" geen hartslag meer en werd hij twee keer gereanimeerd. Hij werd "met een zelfstandige hartslag" naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op zondag 1 maart overleed.

Uitgebreid onderzoek

Na de dood van de man deed de Rijksrecherche uitgebreid onderzoek waaronder ook pathologisch onderzoek. Het OM concludeert nu dat geen van de betrokken agenten een iets te verwijten valt en dat zij dus niet zullen worden vervolgd.