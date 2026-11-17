Hun vrienden zijn vooral bezig met studeren, uitgaan en genieten van hun jeugd. Maar Wendy Veenhuis en Youri de Lepper, allebei 19 jaar, hebben andere plannen. Het stel wordt de nieuwe eigenaar van Slagerij Hagelaar in Helmond. Een zaak die al 109 jaar bestaat. Hun vrienden verklaren ze voor gek. "Maar als zo'n kans voorbijkomt, waarom zou je het dan niet doen?"

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op 9 januari krijgen Wendy en Youri de slagerij officieel in handen. Daarmee worden ze de baas van een eigen winkel, met personeel, klanten en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Sinds een maand werken ze al in de slagerij. Het begon eigenlijk als een grapje. "We waren voor de lol een beetje aan het rondkijken", vertelt Wendy. Een eigen slagerij was iets voor later. Maar toen kwamen ze Slagerij Hagelaar tegen. "We kunnen nog vijf of tien jaar wachten, maar dan is deze winkel er misschien niet meer. Dus we gaan er gewoon voor." Vrienden vinden het maar gek

Youri moest in het begin ook even slikken. "Ik ben wel van risico's nemen en ik hou van een uitdaging." Zijn vrienden begrijpen niet helemaal waarom hij nu al zo'n grote stap zet. "Mijn vrienden zeggen dat ik helemaal gek ben. Dat ik moet genieten van mijn jeugd. Maar ik denk dat dat zo ook kan." Bij Wendy klinkt ongeveer hetzelfde verhaal. "Mijn vriendinnen vinden het knettergek."

De twee hebben hebben dan straks een eigen slagerij. Samen een eigen huis hebben ze nog niet. Wendy woont haar ouders in Vessem en Youri bij zijn ouders in Reusel.

Youri wilde eerst kok worden. Tot hij bij een slager ging werken. (foto: Omroep Brabant).

Ineens ben je zelf de baas

Wendy vindt het spannend. Vooral omdat straks alle problemen op hun bordje terechtkomen. "Als een levering te laat komt of er zijn drie mensen op één dag ziek, dan is dat jouw probleem. Dan moet jij het oplossen." En dan is er nog de boekhouding. Ook dat is nieuw voor Wendy. Gelukkig krijgen ze hulp van de huidige eigenaar, Gaby Lenssen. Hij blijft na de overdracht nog enkele maanden helpen. Jong, maar vol vertrouwen

Voor Gaby was het ook even wennen toen de twee jonge ondernemers zich meldden. "In eerste instantie dacht ik: die zijn wel erg jong. Ze moeten nog wat ervaring opdoen. Maar we geven ze de kans." Inmiddels heeft hij er alle vertrouwen in. "Ze kunnen het. Ze hebben echt de energie die ervoor nodig is. En de reacties van klanten zijn enorm positief." Dat er opvolgers zijn gevonden, is volgens Gaby bijzonder. Het wordt steeds moeilijker om jonge mensen te vinden die slager willen worden.

Wendy aan het werk in de slagerij (foto: Omroep Brabant).