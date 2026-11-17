ICE wil influencer Vera Dijkmans uitzetten, wanneer is nog onduidelijk
De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de Waalwijkse influencer Vera Dijkmans officieel in de uitzetprocedure voor ongewenste vreemdelingen gezet. In afwachting van haar uitzetting blijft ze vastzitten, antwoordt ICE op vragen over de detentie van de Nederlandse. De dienst vermeldt er echter niet bij wanneer ze teruggestuurd wordt naar Nederland.
De 29-jarige Dijkmans trekt met haar foto's en video's over vechtsport een flink publiek: ze heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram. Daarnaast is ze actief op het betaalde platform OnlyFans. Dijkmans werd vorige week woensdag aangehouden op luchthaven Newark in New Jersey. Volgens ICE is dat haar eigen schuld, omdat een rechter al op 26 mei had bepaald dat ze het land uit moest "nadat ze niet was komen opdagen bij haar immigratiehoorzitting". Haar tijdelijke verblijfsstatus zou zijn verlopen.
Familieleden zeggen zich grote zorgen te maken over haar situatie, mede omdat ze in het omstreden detentiecentrum Delaney Hall vastzit. "De omstandigheden waaronder ze wordt vastgehouden, zijn niet humaan", vertelde haar moeder Marianne Scholt maandag tegen Omroep Brabant.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de zaak en biedt Vera hulp via de Nederlandse ambassade, zegt een woordvoerder. Wat die hulp precies inhoudt, wil hij niet zeggen. Het ministerie benadrukt dat Nederland zich niet bemoeit met rechtszaken in andere landen. "Dat zouden we andersom ook niet accepteren", zegt de woordvoerder.