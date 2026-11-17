De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de Waalwijkse influencer Vera Dijkmans officieel in de uitzetprocedure voor ongewenste vreemdelingen gezet. In afwachting van haar uitzetting blijft ze vastzitten, antwoordt ICE op vragen over de detentie van de Nederlandse. De dienst vermeldt er echter niet bij wanneer ze teruggestuurd wordt naar Nederland.

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De 29-jarige Dijkmans trekt met haar foto's en video's over vechtsport een flink publiek: ze heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram. Daarnaast is ze actief op het betaalde platform OnlyFans. Dijkmans werd vorige week woensdag aangehouden op luchthaven Newark in New Jersey. Volgens ICE is dat haar eigen schuld, omdat een rechter al op 26 mei had bepaald dat ze het land uit moest "nadat ze niet was komen opdagen bij haar immigratiehoorzitting". Haar tijdelijke verblijfsstatus zou zijn verlopen.