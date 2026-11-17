Hoogleraren, docenten en studenten willen dat Tilburg University eindelijk eens de banden verbreekt met alle Israëlische universiteiten. Daarom organiseren tientallen medewerkers donderdag een 'rouwstoet'. Juist die dag starten de festiviteiten voor het 100-jarig bestaan van de Tilburgse universiteit in 2027.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Medewerkers en studenten zien geen reden voor een feestje. Het zit de actievoerders onder meer hoog dat twee jaar na het advies van een eigen commissie, Tilburg University nog altijd de banden niet verbroken heeft met de Israëlische Hebrew University. "Die universiteit staat deels in bezet Palestijns gebied en leidt ook militairen op, dus er kan ook geen discussie zijn of ze betrokken is bij het leed van de Palestijnen", zegt historicus en wetenschapsjournalist Tineke Bennema. Ze vindt de houding van het universiteitsbestuur "onbegrijpelijk".

Een woordvoerster van de universiteit snapt dat de protestbeweging op de Tilburgse universiteit vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat. "Met twee andere universiteiten was geen dialoog mogelijk over onze zorgen en voorwaarden. Daarmee zijn de banden opgeschort. Hebrew wilde die gesprekken wel aangaan. Maar dat is een ingewikkeld, zorgvuldig en daarmee tijdrovend proces."

"Denk je nou echt dat wij dat vergeten of naast ons neerleggen, we zijn allemaal slimme koppen."