De politie heeft dinsdag een doorzoeking gedaan in Eindhoven in een groot onderzoek naar georganiseerde criminaliteit en drugshandel. Ook op elf andere plekken in Nederland en Duitsland vielen agenten binnen. In totaal zijn zeven verdachten aangehouden. Een van hen zou drugscrimineel Jan. G. zijn. Hij zou in de EBI in Vught zijn aangehouden.

Een van de invallen werd gedaan in Eindhoven, waar precies is niet bekend. Ook is niet duidelijk of een bedrijfspand of een huis werd doorzocht. Behalve in Eindhoven waren er doorzoekingen in onder meer Heumen, Malden, Bemmel, Mook en Nijmegen (allemaal in Gelderland), Siebengewald en Thorn in Limburg en het Duitse Essen.

De politie zegt op zoek te zijn naar "waardevolle bezittingen en verboden zaken". "Met name waardevolle bezittingen kunnen op een later moment wellicht een rol spelen in het ontnemen van crimineel vermogen", zo zegt de politie.

Arrestatie PI Vught

Bronnen bevestigen aan de NOS dat de 28-jarige Jan G. een van de aangehouden verdachten is. Hij zou dinsdag zijn opgepakt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij vastzit na het dodelijke geweld rond zijn huis in het Gelderse Overasselt.

De overige verdachten zijn opgepakt in Siebengewald, Weert, Giessen, Malden, Nijmegen en het Duitse Essen. Zij zitten in beperkingen en kunnen alleen contact hebben met hun advocaat. Vrijdag worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Geweldsexplosie Overasselt

In de nacht van 31 augustus op 1 september liep een groep van meer dan twintig mensen met wapens door Overasselt. Bij het huis van Jan G., werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten zwaargewond. Een grote lading verdwenen cocaïne zou de aanleiding zijn voor de geweldsexplosie.