Het is Michael van Gerwen en Gian van Veen gelukt om de volgende ronde van de Grand Slam of Darts te bereiken. Beide Brabantse darters wonnen dinsdag hun groep en gaan verder naar de knock-outfase. Vooral voor Van Gerwen kwam de overwinning niet vanzelf.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Gian van Veen was de eerste van de twee die in actie kwam op dinsdagavond. Hij won zijn eerste groepswedstrijd met 5-2 van de Engelsman Carl Sneyd, maar zag zijn tegenstander Bradley Brooks van diezelfde Sneyd winnen op het toernooi waaraan alle toernooiwinnaars van het jaar samenkomen. Daarom moest de darter uit Andel winnen om bovenaan in zijn groep te eindigen en dus door te gaan naar de volgende ronde. In Wolverhampton toonde The Giant geen enkele vorm van zenuwen. Hij won eenvoudig met 5-2 in legs en tikte een gemiddelde van 99.76 aan. Van Gerwen terug in top 10

Voor Michael van Gerwen ging het minder soepel. Hij speelde woensdag tegen de Nederlandse-Zweed Jeffrey de Graaf. De 37-jarige wist vooraf dat hij aan vier legs genoeg zou hebben om zijn groep te winnen.

Die leek hij snel te bereiken. Van Gerwen verloor weliswaar de eerste leg, maar ondanks minder spel op een 3-1 voorsprong. Toch was het vinden van de vierde leg lastiger voor Mighty Mike. De darter uit Vlijmen had vooral moeite met het gooien van de dubbels. Hij zag De Graaf terugkomen naar 3-3. Gelukkig voor Van Gerwen was zijn tegenstander ook niet in topvorm en dus wist de Brabander na zeven matchdarts met 5-4 te winnen. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van net boven de 90 en gooide slechts 24% van zijn dubbels. Toch was Van Gerwen zichtbaar blij na zijn overwinning. "Het is toch erg dat we hier blij mee moeten zijn?", erkent de darter zelfs na de wedstrijd. Door zijn mindere spel de afgelopen tijd was Van Gerwen afgezakt naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst. Dankzij deze overwinning komt hij terug de top 10 in, op plaats 9. In de volgende ronde treft hij de 43-jarige James Wade. "Ook hij moet eraan geloven. De grote jongens moeten nu opstaan." Gian van Veen neemt het bij de laatste zestien op tegen Martin Schindler. Zonneveld uitgeschakeld

Voor Niels Zonneveld zit het toernooi in Wolverhampton erop. De Helvoirtse darter stuntte maandag wederom tegen de nagenoeg onverslaanbare Luke Littler, maar had zijn eerste wedstrijd tegen Beau Greaves verloren, waardoor hij op legsaldo tekort kwam voor de volgende ronde. Wel kan hij 12.500 pond bijschrijven.