Zonneveld verrast schier onklopbare wereldkampioen, maar ligt er wel uit
Niels Zonneveld heeft voor een daverende verrassing gezorgd op het Grand Slam of Darts-toernooi in het Engelse Wolverhampton. De darter uit Helvoirt klopte maandagavond, in zijn tweede groepswedstrijd, de schier onklopbare wereldkampioen Luke Littler met 5-4. Toch was de stunt niet voldoende om een plekje af te dwingen in de knock-outfase van het toernooi.
Zonneveld had zondagavond zijn eerste pouleduel tegen de Britse Beau Greaves al met 5-3 verloren. Daardoor had hij tegen Littler maximaal twee legs mogen afstaan om zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. Dat lukte niet, Littler kwam al snel op een 3-1 voorsprong.
Zonneveld – die de Engelsman eerder al zijn enige nederlaag toebracht op het European Tour-circuit dit jaar – vocht echter briljant terug. Mede dankzij een fraaie 121-uitgooi kantelde hij de wedstrijd kwam bij op een 4-3 voorsprong.
Littler dwong met een indrukwekkende 150-finish nog een beslissende leg af, maar daarin liet Zonneveld zich de zege niet meer uit handen nemen. Met een 93-finish besliste hij het duel.
'Dit is een geweldige overwinning voor mij'
"Ik ben voor niemand bang, dat heb ik vanavond bewezen," zei Zonneveld na de wedstrijd. "Ik wist al dat ik Luke kon verslaan, dat heb ik eerder gedaan, maar dit is wel een geweldige overwinning voor mij. Ik wilde gewoon de wedstrijd winnen. Respect voor Luke en voor Beau. Dit was een heel sterke groep."
Littler neemt het in de knock-outfase op tegen landgenoot Jermaine Wattimena.
De andere Brabantse troeven, Michael van Gerwen en Gian van Veen, hebben wel nog een goede kans om de volgende te bereiken. Zij wonnen zaterdagavond hun eerste groepswedstrijd. Van Gerwen moet het dinsdagavond in zijn tweede groepswedstrijd opnemen tegen landgenoot Jeffrey de Graaf. Van Veen treft diezelfde avond de Engelsman Bradley Brooks.