Niels Zonneveld heeft voor een daverende verrassing gezorgd op het Grand Slam of Darts-toernooi in het Engelse Wolverhampton. De darter uit Helvoirt klopte maandagavond, in zijn tweede groepswedstrijd, de schier onklopbare wereldkampioen Luke Littler met 5-4. Toch was de stunt niet voldoende om een plekje af te dwingen in de knock-outfase van het toernooi.

Zonneveld had zondagavond zijn eerste pouleduel tegen de Britse Beau Greaves al met 5-3 verloren. Daardoor had hij tegen Littler maximaal twee legs mogen afstaan om zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. Dat lukte niet, Littler kwam al snel op een 3-1 voorsprong.

Zonneveld – die de Engelsman eerder al zijn enige nederlaag toebracht op het European Tour-circuit dit jaar – vocht echter briljant terug. Mede dankzij een fraaie 121-uitgooi kantelde hij de wedstrijd kwam bij op een 4-3 voorsprong.

Littler dwong met een indrukwekkende 150-finish nog een beslissende leg af, maar daarin liet Zonneveld zich de zege niet meer uit handen nemen. Met een 93-finish besliste hij het duel.