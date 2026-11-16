Darter Niels Zonneveld verliest eerste groepsduel Grand Slam na voorsprong

Niels Zonneveld is de groepsfase van het Grand Slam of Darts-toernooi in Wolverhampton zondagavond begonnen met een nederlaag. De Britse Beau Greaves was te sterk voor de darter uit Helvoirt.

Zonneveld, die een maand geleden in Maastricht zijn eerste grote titel won , begon nog prima aan de wedstrijd. Hij kwam via een 96- en 56-uitgooi op een 3-1 voorsprong, maar zag Greaves knap terugkomen.

De Britse kantelde het duel met een knappe twaalfdarter en ging daarna erop en erover: 3-5. Greaves had zaterdag haar eerste groepswedstrijd, tegen regerend wereldkampioen Luke Littler, ondanks een uitstekend gemiddelde van 104 per beurt nog met 5-2 verloren.

Zonneveld heeft nog een kleine kans om door te gaan naar de volgende ronde. In dat geval moet hij tijdens zijn laatste pouleduel, maandagavond tegen Littler, niet meer dan twee legs verliezen.

Goede kansen voor Van Gerwen en Van Veen

Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben wel nog een goede kans om de volgende te bereiken. Zij wonnen zaterdagavond hun eerste groepswedstrijd. De Vlijmenaar moet het dinsdag in zijn tweede groepswedstrijd opnemen tegen landgenoot Jeffrey de Graaf. De darter uit Andel treft diezelfde avond de Engelsman Bradley Brooks.