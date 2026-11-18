Als er iemand is die weet hoe belangrijk de inzamelingsactie voor de Voedselbank is, waar verschillende Sport & Slankstudio-vestigingen in Nederland mee bezig zijn, is het Emiel Jongeneelen (28) uit Nieuw-Vossemeer wel. De sportschoolhouder van de vestiging in Bergen op Zoom is jarenlang zelf afhankelijk geweest van de voedselbank.

"Ik ben opgevoed in Frankrijk, door mijn alleenstaande moeder. We waren met vijf kinderen en we hadden het niet zo breed. Het was een beetje moeilijk om het einde van de maand te halen", vertelt Jongeneelen in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.



"Mijn moeder was best ziek en kon niet werken", legt hij uit. "Daardoor was het lastig om voldoende eten te hebben of überhaupt spullen. Daarom maakten wij gebruik van de Franse voedselbank." Die ervaring maakt het voor hem extra bijzonder om zich nu zelf in te zetten voor deze inzamelingsactie. "Het plaatst alles in perspectief, waar ik vandaan kom en waar ik nu sta. Het is zo mooi om iets terug te kunnen geven aan een organisatie waar ik ook zelf afhankelijk van ben geweest."

Mijn moeder bevond zich in de schuldsanering, ik had geen toekomstperspectief.

Het moment van de omslag in zijn leven kan de sportschoolhouder zich nog goed voor de geest halen. "Ik was 18 jaar. Ik had geen werk, de relatie met mijn vriendin was na twee jaar gestopt. Mijn moeder bevond zich in de schuldsanering, ik had geen toekomstperspectief. Toen ben ik teruggegaan naar Frankrijk. Daar ben ik pizzabezorger en -bakker geweest en ben ik gaan ervaren: in plaats van overleven mag ik ook gaan léven. Ben ik gaan doen wat ik wil. Vanaf dat moment is het alleen maar beter gegaan, stap voor stap."

Met als uiteindelijk resultaat dat hij nu franchiser is van een sportschool in Bergen op Zoom. "Ik ben hier ooit begonnen als stagiair, maar vond het zo leuk dat ik mezelf ben blijven pushen in dit vak", hij werd uitiendelijk ook personal trainer. "Vervolgens kreeg ik de mooiste kans van mijn leven, om de franchise over te nemen." "Als je alleen maar bezig bent met overleven, dag in dag uit, dan kijk je niet zo naar de toekomst", zegt hij. "Maar als je dag in dag uit een klein stapje vooruit zet, dan sta je ineens hier en kun je zelf een bijdrage leveren aan anderen."

"Een uitdagend begin hoeft niet te betekenen dat het leven er tot het einde zo uit moet zien."

Mensen die in zijn sportschool komen trainen, krijgen sinds kort niet alleen een afsprakenkaart mee maar ook een boodschappenlijstje van voedselbank Goed Ontmoet.



Daarop staat onder meer maaltijdsoep, peulvruchten, havermout, houdbare melk, vis in blik, groente of fruit uit blik, koffie, thee, volkorenpasta. Zomaar een greep uit het lijstje met producten die de voedselbank goed kan gebruiken voor mensen die in armoede leven. Volgens de sportschoolhouder loopt de actie goed. Veel sporters nemen artikelen mee naar de sportschool. Wekelijks worden meerdere kratjes vol boodschappen ingezameld, constateerde Zuidwest TV eerder. Ook andere vestigingen van Sport&Slankstudio haakten aan bij de actie. "Een uitdagend begin van het leven hoeft niet te betekenen dat het leven er tot het einde zo uit moet zien", zegt hij. "Ik ben daar zelf het voorbeeld van.”

"Als je zoiets hebt meegemaakt, creëer je empathisch vermogen."