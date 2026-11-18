Klaas Otto uit Bergen op Zoom is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrifte en twee gewelddadige afpersingen. Hij krijgt vier jaar gevangenisstraf. Omdat de Bergenaar nog niet alles in voorarrest heeft uitgezeten moet hij officieel nog acht maanden terug de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Enige lichtpunt is dat zijn langslepende rechtszaak eindelijk is afgerond.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het hof realiseert zich dat de oplegging van een gevangenisstraf van deze duur meebrengt dat de verdachte opnieuw van zijn vrijheid zal worden beroofd. Desalniettemin brengt de ernst van de feiten mee dat niet volstaan kan worden met een andere straf dan een vrijheidsbenemende straf", zo schrijft het gerechtshof in de uitspraak woensdag. Omdat Otto al veertig maanden in deze zaak heeft uitgezeten resteren er dus nog acht maanden die hij alsnog moet gaan uitzitten. Otto zijn zaak gaat ver terug. Tot 2007, nog voordat hij een bekende Nederlander werd als oprichter van motorclub No Surrender. In die tijd had Otto een autohandel, een autoverhuurbedrijf en een zonnestudio in Bergen op Zoom. Otto gebruikte zijn bedrijven om tien jaar lang misdaadgeld weg te sluizen, stelden de aanklagers, de rechtbank en nu het gerechtshof.

Zonnebanken

Er kwamen verdacht weinig betalende klanten in de zonnestudio. Toch stroomde er geld binnen. Driekwart betaalde cash. Niks geks, allemaal legaal, volgens Otto. Net als de geldstroom in zijn autozaak: “90 procent van de auto’s in die tijd ging contant. Nu is dat sterk veranderd", vertelde hij pas nog op zijn proces. Maar politie en justitie wezen tientallen personenauto's en bestelbusjes aan als onderdeel van een witwasconstructie. Er was ongeveer een miljoen euro mee gemoeid. Met valse nota's werd het in de boeken verwerkt. Geweld

Een deel van het misdaadgeld dat door die bedrijven stroomde, kwam uit afpersingen volgens het OM. Twee gevallen kwamen in het dossier: Otto zou de Belgische autohandelaar Joop M. onder bedreiging en met geweld geld afhandig hebben gemaakt. Dat liep zo fout dat de Belg Otto zelfs neerschoot. En dan was er een zaak met een autohandelaar in Halsteren die hij mishandelde en afperste van geld en een boot. Het hof vond ook die afpersingen bewezen. Bovendien is Otto veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 100.000 euro aan een van de twee slachtoffers.

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Vrijspraak

Er stond ook nog een zaak open over de beïnvloeding van twee getuigen. Otto kreeg daar eerder zes maanden voor. Maar de aanklager vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs en het hof gaat daar in mee. Er was op de zitting in september 5,5 jaar cel geëist. Maar het hof heeft er rekening mee gehouden dat de procedure te lang heeft geduurd. Vijf jaar cel was eerst gepland maar het werd vier jaar. De advocaten van Otto vroegen om vrijspraak of maximaal veertig maanden cel, gelijk aan zijn voorarrest. Otto bleef altijd zijn onschuld volhouden. "Ik ben een nieuw leven begonnen." Zijn strafblad bleef schoon, hij hertrouwde, werd weer vader, runt een metaalbedrijf en maakt muziek. Met dit hoger beroep komt een einde aan een proces dat meer dan tien jaar geleden begon. Het enige wat nu nog loopt is zijn kaalplukzaak. Hij moet 1,6 miljoen euro misdaadgeld betalen aan de staat. Daarom is hij ook daartegen in hoger beroep gegaan.