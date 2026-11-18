Klaas Otto opnieuw veroordeeld maar lijkt toch klaar met celstraf
Klaas Otto uit Bergen op Zoom is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrifte en twee gewelddadige afpersingen. Hij krijgt vier jaar gevangenisstraf. Omdat de Bergenaar nog niet alles in voorarrest heeft uitgezeten moet hij officieel nog acht maanden terug de cel in, dat stelt het gerechtshof in Den Haag. Maar zijn advocaat bestrijdt die lezing: Klaas Otto heeft juist eerder te lang vastgezeten en blijft vrij man.
"Het hof realiseert zich dat de oplegging van een gevangenisstraf van deze duur meebrengt dat de verdachte opnieuw van zijn vrijheid zal worden beroofd. Desalniettemin brengt de ernst van de feiten mee dat niet volstaan kan worden met een andere straf dan een vrijheidsbenemende straf", zo schrijft het gerechtshof in de uitspraak woensdag.
Omdat Otto al veertig maanden in deze zaak heeft uitgezeten resteren er dus na een snelle rekensom nog acht maanden cel extra. Maar dat is op papier want volgens zijn advocaat heeft hij zelfs een aantal maanden te lang in voorarrest gezeten en hoeft dus niet meer terug.
Regels
Een snelle rekensom werd ook al gemaakt tijdens zijn proces en die lijkt inderdaad in het voordeel van Otto uit te vallen. Mogelijk komt de verwarring door de oude regels rond 'vervroegde invrijheidsstelling'.
Het hof laat weten dat het nu aan de instantie van het ministerie is die de straf uitvoert en die rekening houdt met de regels en berekening van het voorarrest.
Motorclub
Hoe het ook zit: Otto zijn zaak gaat ver terug. Tot 2007, nog voordat hij een bekende Nederlander werd als oprichter van motorclub No Surrender. In die tijd had Otto een autohandel, een autoverhuurbedrijf en een zonnestudio in Bergen op Zoom.
Otto gebruikte zijn bedrijven om tien jaar lang misdaadgeld weg te sluizen, stelden de aanklagers, de rechtbank en nu het gerechtshof.
Zonnebanken
Er kwamen verdacht weinig betalende klanten in de zonnestudio. Toch stroomde er geld binnen. Driekwart betaalde cash. Niks geks, allemaal legaal, volgens Otto.
Net als de geldstroom in zijn autozaak: “90 procent van de auto’s in die tijd ging contant. Nu is dat sterk veranderd", vertelde hij pas nog op zijn proces. Maar politie en justitie wezen tientallen personenauto's en bestelbusjes aan als onderdeel van een witwasconstructie. Er was ongeveer een miljoen euro mee gemoeid. Met valse nota's werd het in de boeken verwerkt.
Geweld
Een deel van het misdaadgeld dat door die bedrijven stroomde, kwam uit afpersingen volgens het OM. Twee gevallen kwamen in het dossier: Otto zou de Belgische autohandelaar Joop M. onder bedreiging en met geweld geld afhandig hebben gemaakt. Dat liep zo fout dat de Belg Otto zelfs neerschoot. En dan was er een zaak met een autohandelaar in Halsteren die hij mishandelde en afperste van geld en een boot.
Het hof vond ook die afpersingen bewezen. Bovendien is Otto veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 100.000 euro aan een van de twee slachtoffers.
Vrijspraak
Er stond ook nog een zaak open over de beïnvloeding van twee getuigen. Otto kreeg daar eerder zes maanden voor. Maar de aanklager vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs en het hof gaat daar in mee.
Er was op de zitting in september 5,5 jaar cel geëist. Maar het hof heeft er rekening mee gehouden dat de procedure te lang heeft geduurd. Vijf jaar cel was eerst gepland maar het werd vier jaar. De advocaten van Otto vroegen om vrijspraak of maximaal veertig maanden cel, gelijk aan zijn voorarrest.
Otto bleef altijd zijn onschuld volhouden. "Ik ben een nieuw leven begonnen." Zijn strafblad bleef schoon, hij hertrouwde, werd weer vader, runt een metaalbedrijf en maakt muziek.
Met dit hoger beroep komt een einde aan een proces dat meer dan tien jaar geleden begon. Het enige wat nu nog loopt is zijn kaalplukzaak. Hij moet 1,6 miljoen euro misdaadgeld betalen aan de staat. Daarom is hij ook daartegen in hoger beroep gegaan.
Roerige voorgeschiedenis
Otto werd in 2018 door de rechtbank in Breda veroordeeld tot zes jaar cel na een eis van tien jaar. Niet alles was bewezen. Hij pikte de straffen niet en ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.
Maar er was een probleem. De officier van justitie die de zaak Otto in Breda leidde, werkte toen bij het gerechtshof in Den Bosch. Niet dat zij Otto's zaak deed maar toch: de advocaten vonden de schijn van belangenverstrengeling verkeerd.
Daarom verhuisde de hele zaak naar hof Den Haag. Corona kwam voorbij en het No Surrender-proces. Toen in januari 2025 Otto's hoger beroep eindelijk begon, ontsloeg Otto ineens halverwege zijn advocaten en ontstond weer vertraging.