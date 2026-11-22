Geen Hollands herfstweer met kletterende regen voor de 76-jarige Jeanne Hendrikx uit Hapert. Ze woont samen met haar man Alphons (79) Bogers onder de Spaanse zon, en hoewel ze al een tijdje met pensioen zijn, is stilzitten er niet bij. Het stel heeft een missie: Nederlanders op een ongedwongen manier samenbrengen door uitstapjes en activiteiten te organiseren. Een middag dansen, wandeltochten of een potje jeu-de-boules: dankzij hen is er in het land van zon en tapas altijd iets te beleven.

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In La Nucía aan de Costa Blanca is het op het moment dat we met Jeanne bellen aangenaam warm met 22 graden. "Ik heb net nog wat mandarijnen en citroenen van de boom geplukt", lacht ze. "En als we 's morgens opstaan en meteen het zonnetje zien, dat geeft wel goeie zin." Samen met vier anderen richtten zij en Alphons in september vorig jaar Hollands Glorie Albir op. "Het is een vriendengroep waarbij Nederlanders die in Spanje verblijven zich kunnen aansluiten. We noemen onszelf de kartrekkers en organiseren onder andere Spaanse les, een dagtrip naar Valencia of tai-chi. Op dinsdagen komen we samen en kunnen mensen zich ergens voor inschrijven, en dat zonder contributie of andere verplichtingen. Of je nu een paar weken in Spanje verblijft of de hele winter, iedereen is welkom."

"Met 65 man zat het hele Chinese restaurant vol."

Afgelopen week was er een etentje bij de Chinees met de club. "We waren met 65 man, meer passen er ook niet in het restaurant. Mensen konden zich inschrijven, en binnen een mum van tijd was het vol", vertelt ze enthousiast. Dankzij contacten met een reisbureau zijn er bij Hollands Glorie zelfs plannen voor een cruise naar Italië, Kroatië en Griekenland.

De etentjes in een restaurant zijn snel volgeboekt (privéfoto).

Dingen organiseren vanuit een sociaal hart, het past perfect bij Jeanne. "Een ander stel is ijzersterk in de pr en weet precies hoe alles op de computer werkt." Zo vullen de verschillende kartrekkers elkaar goed aan.

"We naderen de duizend vrienden, het is ongelofelijk."

Ze hadden nooit kunnen voorzien dat hun idee zo'n succes zou worden. Al na een maand stond de teller op tweehonderd deelnemers. Inmiddels is de vriendenclub gegroeid tot negenhonderd actieve ouderen. "We naderen de duizend, het is ongelofelijk. Dat er zóveel Nederlanders in Spanje zijn", zegt de Hapertse.

Samen op excursie (privéfoto).

Ook de gezondheid krijgt aandacht. "Iedere vrijdagochtend komt er een verpleegkundige uit het nabijgelegen ziekenhuis langs om de bloeddruk en bloedsuiker te meten. Zo houden we een oogje in het zeil, en mocht het nodig zijn, dan is een afspraak in het ziekenhuis zo gemaakt." Jeanne en Alphons vonden elkaar veertien jaar geleden nadat ze allebei hun partner waren verloren. Spanje was voor Jeanne toen al een vertrouwde plek om even op adem te komen. Samen met haar eerste man runde ze veertig jaar lang een succesvol haardenbedrijf in Hapert, en een vakantie onder de Spaanse zon was een welkome afwisseling. Voor Alphons was het even wennen, maar inmiddels is ook hij helemaal verknocht aan het ontspannen leven aan de goudgele costa. "We zijn hier helemaal gesetteld", zegt Jeanne. "En doen waar we blij van worden: mensen bij elkaar brengen en samen genieten."