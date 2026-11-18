De veiling van het schilderij Châtaigniers en fleurs van Vincent van Gogh kan toch doorgaan zoals gepland. Veilinghuis Sotheby's laat weten dat er een akkoord is bereikt met de familie van de voormalige eigenaar van het schilderij, Samuel Fischer.

De nazaten van de Joodse Fischer hadden geëist dat het doek uit de veiling zou worden gehaald omdat het werk destijds onder druk van de nazi's is verkocht . Sotheby's gaf aan dat het de kwestie had onderzocht en dat het niet onder dergelijke druk van de hand was gedaan. Toch stuurde het veilinghuis aan op een overeenkomst tussen de nazaten van Fischer en de huidige eigenaren.

Sotheby's bevestigt in een verklaring in kunsttijdschrift The Art of Newspaper dat er een overeenkomst is gesloten tussen de familie Blaquier-Arrieta, die het doek sinds 1975 in het bezit had, en de erfgenamen van Fischer. Er zijn verder geen details bekendgemaakt over de inhoud van de overeenkomst.

Recordbedrag Van Gogh

Er wordt een recordbedrag verwacht voor het beroemde schilderij, dat een geschatte waarde heeft van ruim 163 miljoen euro. Op basis van gegevens van The Art Newspaper staat het record voor een Van Gogh momenteel op ruim 117 miljoen dollar, omgerekend ruim 100 miljoen euro. In 2022 werd dat bedrag neergelegd bij veilinghuis Christie's voor Verger avec cyprès (Boomgaard met cipressen).

"We zijn dankbaar voor de samenwerking met Sotheby's en de familie Blaquier-Arrieta. Hiermee wordt het leed erkend dat de familie Fischer is aangedaan tijdens het nazitijdperk", reageert de familie Fischer in de verklaring. Ook de familie Blaquier-Arrieta reageert verheugd op de overeenkomst tussen de families.

Het olieverfschilderij, in Nederland bekend onder de naam Bloeiende Kastanjebomen, staat woensdag gepland om geveild te worden in New York. Het doek is op de veiling onderdeel van een serie genaamd de Blaquier-Arrieta-collectie. Op de website van Sotheby's is te zien dat het doek als vijfde veilingobject gepland staat.