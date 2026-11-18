Het Rijk, verschillende provincies en veertien gemeenten trekken de portemonnee om een lange rij bomen langs de Maas te behouden. De zogenoemde bakenbomen wezen schippers vroeger de weg over de rivier, maar door moderne navigatie is dat niet meer nodig. Toch mogen de groene bakens niet verdwijnen. Aan het behoud van de bomen tussen Boxmeer en Geertruidenberg hangt een prijskaartje van 4,6 miljoen euro.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wie de Maas langzaam afzakt, heeft ze ongetwijfeld weleens gezien: lange rijen bomen aan beide oevers van de rivier. Vroeger hadden die een belangrijke functie. Bij hoogwater, wanneer de oevers onder water kwamen te staan, konden schippers aan de bomen zien hoe de rivier liep. Bomen vervangen

Tegenwoordig kunnen de bomen niet meer opboksen tegen moderne hulpmiddelen als radar en digitale vaarkaarten. Daarom lieten de provincie en betrokken gemeenten de bakenbomen aanvankelijk geleidelijk uitsterven. Veel exemplaren naderen namelijk het einde van hun levensduur.



Eerder verving Waterschap Aa en Maas al een hele rits aan Oude Canadapopulieren in verband met het lopende project Meanderende Maas. Dat project werd gestart om de rivier meer ruimte te geven om extreem hoog water de baas te kunnen.

'Bekendste passant'

Toch wil de provincie nu dat de 'langste laan van het land' behouden blijft. Daarom trekt gedeputeerde Saskia Boelema de beurs. "De bakenbomen hebben eeuwenlang mensen de weg langs de Maas gewezen", zegt ze in een verklaring. "En afgelopen zaterdag kregen ze er met de aankomst van Sinterklaas aan de Maaskade in Grave misschien wel hun bekendste passant van dit jaar bij. Dat laat zien hoe levend en verbindend de Maas voor alle generaties is.” 1800 bomen

Ook de provincies Gelderland en Limburg, het Rijk en veertien gemeenten langs de Maas doen een duit in het zakje. Samen leggen ze 4,6 miljoen euro op tafel voor het behoud van de bomen, waarvan 676.000 euro uit de Brabantse kas komt. Het traject tussen Boxmeer en Geertruidenberg moet uiteindelijk zo'n 1800 bakenbomen tellen. Op dit moment staan er ongeveer 700. Dat betekent dat er nog zo'n 1100 nieuwe bomen bij moeten komen.