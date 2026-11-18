Om te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, moeten in onze provincie tot 2050 zo’n 250.000 huizen worden gebouwd. Dat blijkt uit een nieuwe prognose van de provincie. De vorige voorspelling uit 2023 moest worden bijgesteld: vooral omdat er steeds meer alleenstaanden zijn, zijn er meer woningen nodig dan gedacht.

Elke drie jaar berekent de provincie hoeveel de bevolking in de toekomst zal groeien, hoe dat komt, en hoeveel woningen er dus nodig zullen zijn. In 2023 gebeurde dat voor het laatst, woensdag presenteerde de provincie de nieuwe cijfers.

Nog nooit gehaald

Het meest in het oog springende cijfer: 250.000 nieuwe woningen. Volgens berekeningen moeten er tot 2050 zoveel huizen bijkomen om iedereen een plek te geven. De helft daarvan, 125.000 huizen, moeten er zelfs al binnen negen jaar staan. In de vorige prognose bedroeg het aantal benodigde huizen tot 2050 nog minder dan 230.000. Om het nieuwe doel te halen is het nodig dat er de komende tijd per jaar ruim 13.500 woningen gebouwd worden. Het bouwtempo moet daarvoor omhoog, de provincie wil blijven samenwerken met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen om dat voor elkaar te krijgen. Of de 13.500 gaat lukken is de vraag: zo’n aantal is de afgelopen jaren maar een enkele keer gehaald.

Vergrijzing

In Brabant zullen in 2050 naar verwachting bijna 3 miljoen mensen wonen, nu telt onze provincie ruim 2,6 miljoen inwoners. De provincie ziet drie factoren die een hele grote invloed hebben op de samenstelling van de groep Brabanders.

Ten eerste vergrijzing: de groep 65-plussers verdubbelt tot en met 2050. Daar komt bij dat mensen ook nog eens steeds ouder worden. Daarmee is er sprake van een ‘dubbele vergrijzing’. In 2025 was nog 22 procent van de Brabander 65 jaar of ouder, in 2050 bestaat de bevolking van Brabant voor ruim een kwart uit senioren.

Alleenstaanden

Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt naar verwachting nog meer toe dan eerder berekend. Nu bestaat nog 36 procent van de huishoudens uit één persoon. In 2050 loopt het aantal alleenstaanden op naar 42 procent. Hier zijn volgens de provincie meerdere verklaringen voor, bijvoorbeeld dat mensen langer alleen blijven tussen twee relaties. Ook zijn vrouwen hoger opgeleid dan vroeger, waardoor ze minder afhankelijk zijn van mannen om een bestaan op te bouwen.

Migratie

De Brabantse bevolking zou tot slot zonder migratie niet groeien, zo blijkt uit cijfers van de provincie. Iemand heeft een migratieachtergrond als hij of zij zelf óf minstens één ouder in het buitenland is geboren. Het aantal geboorten ligt sinds 2020 al lager dan het aantal sterfgevallen. De verwachting is niet dat dit nog verandert. Toch heeft het overgrote deel (65 procent) van de Brabanders in 2050 géén migratieachtergrond. Momenteel heeft 25 procent van de Brabanders die wel. Dat is lager dan gemiddeld in Nederland (30 procent). De groep die vanuit het buitenland naar Brabant komt is divers. Deze bestaat uit arbeidsmigranten, studenten, expats en vluchtelingen. Migratie heeft ook omgekeerd invloed op de bevolking, want er gaan ook mensen weg uit Brabant. Dat zijn er relatief wel iets minder dan het aantal mensen dat erbij komt.