Kledingbank Eindhoven stuurt een zeecontainer met onbruikbare kleding terug naar China. Voor het pand van de kledingbank staat een container met een enorm etiket en de tekst: 'Return tot sender.' De stunt moet zorgen voor meer bewustwording bij donateurs. "Is het kleding voor de bak of de bank."

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Kledingbank Eindhoven wordt overspoeld met tweedehands kleding. De toestroom is zo groot dat de bank in de zomer zelfs een opnamestop moest inlassen. Het magazijn puilde uit. De meer dan honderd vrijwilligers kregen de kleding niet meer gesorteerd. Dat sorteren is voor de kledingbank van groot belang. "Wij hebben goeie kwaliteit kleding nodig om door te geven. Aan slechte kleding heeft niemand iets", zegt Mieke Beentjes, voorzitter van de Stichting Kledingbank Eindhoven. In de winkel van de kledingbank kunnen Eindhovenaren die door financiële problemen zelf geen (nieuwe) kleding kunnen betalen, twee keer per jaar gratis komen winkelen. Jaarlijks helpt de stichting drieduizend mensen aan een nieuwe outfit. "Kijk zo zien we het graag." Vrijwilliger Joke haalt een aantal keurig gestreken overhemden uit een tas die net is afgeleverd. Beentjes: "Kapotte kleding of van matige kwaliteit of met vlekken, kunnen we echt niet gebruiken."

Inmiddels is het magazijn van de kledingbank een stuk leger dan afgelopen zomer. Donateurs zijn weer van harte welkom om hun tweedehands kleding te komen brengen. Maar wel onder strikte voorwaarden: "Zorg dat het goed gewassen en gestreken is, dan kunnen wij het rechtstreeks in de winkel hangen." Nikki komt met haar zoontje Max een tas met vrijwel nieuwe kleding brengen. "Deze laarzen zijn eigenlijk niet gedragen, te klein gekocht", zegt Nikki. Verder heeft ze jurkjes, winterjassen en kinderkleding in de aanbieding. "Ja, misschien wel, vraag maar aan mijn man", antwoordt ze lachend op de vraag of ze niet teveel koopt.

"Kan iemand anders dit kledingstuk nog met plezier dragen? Is het voor de bak of de bank?"

De zeecontainer voor de kledingbank is maandagmiddag bijna voor de helft gevuld met 'ongeschikte' kleding. "Wist je dat we een kledingstuk gemiddeld maar zeven keer dragen?" De berg goedkope kleding van slechte kwaliteit laat zien hoeveel werk het de vrijwilligers kost. "Wij moeten het sorteren en dat kost superveel tijd." Al die slechte kleding wordt vernietigd. Beentjes doet dan ook en oproep aan alle donateurs: "Mensen die komen doneren moeten zich vooraf één eenvoudige vraag stellen: kan iemand anders dit kledingstuk nog met plezier dragen? Is het voor de bak of de bank?" Ongeschikte kleding mag volgens Beentjes in de textielbakken die overal in de stad te vinden zijn, de nog bruikbare spullen ontvangen ze met open armen. Ze wil niet ondankbaar overkomen, want ondanks het grote aanbod, is er een chronisch tekort aan sommige kledingstukken. "We krijgen bijna geen herenjeans of joggingbroeken binnen, terwijl die juist onder jongeren hartstikke populair zijn." Ook kinderschoenen en herenjassen zijn lastig te krijgen. "Die kunnen we heel goed gebruiken." Of de container met ongeschikte kleding straks echt naar China wordt verscheept blijft de vraag. Volgens Beentjes is het niet heel eenvoudig een zeecontainer terug te bezorgen bij de Chinese fabrikanten. "Ze kunnen heel goed exporteren, maar importeren vinden ze ingewikkelder. Dat is wel een uitdaging", voegt ze er lachend aan toe.