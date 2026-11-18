Zes elektriciens moeten de cel in voor een reeks oplichtingen. De rechtbank in Den Bosch oordeelde woensdag dat de mannen uit Helmond, Deurne en Eindhoven honderden slachtoffers hebben gemaakt. Ze deden zich voor als betrouwbare elektriciens en brachten vervolgens extreem hoge bedragen in rekening, voor vaak gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden.

De groep mannen deed zich tussen juni 2021 en februari 2022 voor als betrouwbare elektriciens die snel een storing konden verhelpen. De werkelijkheid was alleen heel anders. Zo kregen klanten vaak rekeningen van duizenden euro's voor werkzaamheden die volgens de rechtbank onnodig, slecht uitgevoerd of veel te duur waren. Slachtoffers werden daarbij regelmatig onder druk gezet om af te rekenen.

Dit gebeurde vaak ook nog in het huis van de slachtoffers, wat volgens de rechtbank, hun gevoel van veiligheid en het vertrouwen in bedrijven die elektriciteitszaken regelen heeft beschadigd.

Bijzondere controle

In januari 2022 kwam de zaak aan het rollen toen een controle plaatsvond op een locatie aan De Huufkes in Nuenen. Daar vonden controleurs een soort kantoor annex datacentrum, verdeeld over verschillende ruimtes. Ook werden pinapparaten, facturen en andere administratieve spullen gevonden die vragen opriepen.

Niet veel later bleek dat de politie in Amsterdam al bezig was met een groot onderzoek naar malafide elektriciens. Enkele personen die aan het pand in Nuenen waren gelinkt, kwamen ook in dat onderzoek voor. Het zorgde uiteindelijk voor meerdere arrestaties en doorzoekingen van huizen en bedrijfspanden op 4 juli 2023.