Malafide elektriciens krijgen celstraffen na leveren van prutswerk
Zes elektriciens moeten de cel in voor een reeks oplichtingen. De rechtbank in Den Bosch oordeelde woensdag dat de mannen uit Helmond, Deurne en Eindhoven honderden slachtoffers hebben gemaakt. Ze deden zich voor als betrouwbare elektriciens en brachten vervolgens extreem hoge bedragen in rekening, voor vaak gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden.
De groep mannen deed zich tussen juni 2021 en februari 2022 voor als betrouwbare elektriciens die snel een storing konden verhelpen. De werkelijkheid was alleen heel anders. Zo kregen klanten vaak rekeningen van duizenden euro's voor werkzaamheden die volgens de rechtbank onnodig, slecht uitgevoerd of veel te duur waren. Slachtoffers werden daarbij regelmatig onder druk gezet om af te rekenen.
Dit gebeurde vaak ook nog in het huis van de slachtoffers, wat volgens de rechtbank, hun gevoel van veiligheid en het vertrouwen in bedrijven die elektriciteitszaken regelen heeft beschadigd.
Bijzondere controle
In januari 2022 kwam de zaak aan het rollen toen een controle plaatsvond op een locatie aan De Huufkes in Nuenen. Daar vonden controleurs een soort kantoor annex datacentrum, verdeeld over verschillende ruimtes. Ook werden pinapparaten, facturen en andere administratieve spullen gevonden die vragen opriepen.
Niet veel later bleek dat de politie in Amsterdam al bezig was met een groot onderzoek naar malafide elektriciens. Enkele personen die aan het pand in Nuenen waren gelinkt, kwamen ook in dat onderzoek voor. Het zorgde uiteindelijk voor meerdere arrestaties en doorzoekingen van huizen en bedrijfspanden op 4 juli 2023.
Hoe de 'foute' elektriciens te werk zouden zijn gegaan, blijkt uit de beelden die de politie destijds naar buiten bracht:
Honderden aangiftes
Hoeveel slachtoffers de elektriciens maakten, blijkt wel uit de hoeveel meldingen die bij verschillende instanties werden gedaan. In totaal deden 292 mensen aangifte en werden 178 meldingen bij de politie gedaan. Ook kwamen er meerdere klachten binnen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Alle verdachten ontkennen dat zij mensen hebben opgelicht en geven aan dat zij hun werk netjes hebben gedaan tegen een marktconform tarief. De rechtbank gelooft hier niks van en stelt dat uit chatberichten van de elektriciens is gebleken dat de mannen alleen uit waren "op snel geld verdienen over de rug van hulpbehoevende mensen".
Celstraffen en geldboetes
De oprichter van het elektriciteitsbedrijf, een 31-jarige man uit Helmond, heeft een celstraf van 42 maanden gekregen. De twee medeleiders, een man (31) uit Helmond en 30-jarige man uit Deurne moeten 36 maanden de gevangenis in.
Drie monteurs die voor het bedrijf werkte hebben een celstraf gekregen voor de duur van 30 maanden. Het gaat om een 31-jarige man uit Helmond, 25-jarige Eindhovenaar en een man van 33 jaar zonder vaste woon of verblijfplaats.
Naast de celstraffen moeten de elektriciens ook de crimineel gemaakte winst afstaan aan de staat. Het gaat om een bedrag van 600.000 euro.
Het bedrijf zelf moet ook nog eens een geldboete van 125.00 euro betalen.