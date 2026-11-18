Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer leggen opnieuw het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd. Komende maandag en dinsdag zijn er weer landelijke stakingen.

Mogelijk meer stakingen Als de tweedaagse staking van volgende week voor de vakbonden niet het gewenste effect oplevert, volgen er in december nieuwe acties. De vakbonden hebben stakingen gepland op 3, 4, 14, 15 en 18 december.

Er wordt aanstaande maandag en dinsdag niet gestaakt door machinisten en conducteurs van de NS. De cao openbaar vervoer geldt voor ruim 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, van onder meer Arriva, Transdev en EBS.

Vorige maand was er al een stakingsdag in het streekvervoer. Daardoor reden er minder bussen en regionale treinen zoals die van Arriva. De vakbonden waren toen van plan om een dag per week te staken tot kerst. Maar de acties werden opgeschort toen de vakbonden en werkgeversorganisatie VWOV opnieuw om tafel gingen. Die gesprekken leken de goede kant op te gaan, maar eerder deze maand bleek dat de partijen er voorlopig niet uitkomen.

VWOV legde nog wel een eindbod op tafel dat volgens de werkgevers "ruimte biedt voor loonstijgingen en belangrijke regelingen in stand houdt, maar ook rekening houdt met de financiële grenzen van onze sector". Maar een grote meerderheid van de leden van FNV en CNV stemde tegen het eindbod.

"De werkgevers hebben hun kans gehad om met een fatsoenlijk voorstel te komen. Dat hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan kwamen ze met een slecht eindbod. Daarom gaan we opnieuw actievoeren", stelt bestuurder FNV Streekvervoer Marijn van der Gaag.

Niet alleen meer loon

Het loonbod van de werkgevers was voor de vakbonden niet het probleem, maar andere voorstellen schoten tekort. "We zullen de acties doorzetten tot we wél een goede cao hebben. Daarin moet ook ruimte zijn voor onze voorstellen om de cao te verbeteren, bijvoorbeeld betere roosters, met meer regelmaat in de onregelmatigheid", zegt CNV-onderhandelaar Niels Rook.

De vakbonden beseffen dat stakingen gevolgen hebben voor reizigers. "We begrijpen heel goed hoe vervelend het is als je vervoer uitvalt", zegt Van der Gaag. "De reden dat we meteen een reeks aankondigen is dat de reizigers er rekening mee kunnen houden. We hopen dan ook op begrip voor deze acties."