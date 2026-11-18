Actief Zorg vecht breuk met gemeente Heusden aan: 'Niet mee eens'
De gemeente Heusden stopt vanaf volgend jaar met Actief Zorg als aanbieder van huishoudelijke hulp. De zorgorganisatie legt zich daar niet bij neer en laat woensdag aan Omroep Brabant weten naar de rechter te stappen. Daarmee lijkt een juridische strijd onvermijdelijk. De gemeente stelde Actief Zorg eerder al officieel in gebreke vanwege wat zij omschrijft als "ernstige en aanhoudende tekortkomingen".
"We zijn het inderdaad niet eens met het besluit van de gemeente Heusden om de overeenkomst met Actief Zorg per 1 januari 2027 te beëindigen. Daarom starten we een kort geding", laat een woordvoerder van Actief Zorg weten.
De zorgorganisatie wil op dit moment verder niet inhoudelijk reageren. Eerst wil zij de uitspraak van de rechter afwachten.
Samenwerking stopt na dit jaar
De gemeente Heusden heeft besloten om na dit jaar niet verder te gaan met Actief Zorg. Het contract van de zorgorganisatie loopt op 31 december 2026 af en wordt niet verlengd. Vanaf dat moment blijft Tzorg als aanbieder van huishoudelijke hulp over in de gemeente.
Volgens de gemeente ging aan het besluit een periode van toezicht vooraf. Heusden zegt het afgelopen jaar te hebben gekeken of Actief Zorg zich hield aan de afspraken die waren gemaakt over de huishoudelijke hulp. Uiteindelijk besloot de gemeente het contract niet te verlengen.
Gemeente stelt Actief Zorg in gebreke
Eind oktober zette de gemeente de volgende stap. Op 30 oktober werd Actief Zorg officieel in gebreke gesteld. Volgens de gemeente is sprake van "ernstige en aanhoudende tekortkomingen". Om welke tekortkomingen het precies gaat, wordt in een reactie aan Omroep Brabant niet verder toegelicht.
Wat is een ingebrekestelling?
Met een ingebrekestelling geeft de gemeente officieel aan dat een organisatie volgens haar afspraken uit een contract niet nakomt. De organisatie krijgt dan een laatste kans om de problemen op te lossen, voordat verdere juridische stappen kunnen volgen.
Wel benadrukt de gemeente dat de ingebrekestelling niets afdoet aan het werk van de huishoudelijke hulpen zelf. "Dit doet niets af aan de inzet van de huishoudelijke hulpen van Actief Zorg. Met de ingebrekestelling sommeren wij Actief Zorg om alsnog te voldoen aan haar contractuele verplichtingen."
Gemeente houdt vast aan besluit
Ondanks het aangekondigde kort geding is de gemeente niet van plan haar besluit terug te draaien. "De gemeente is ervan op de hoogte dat Actief Zorg juridische stappen overweegt. Tot op heden hebben wij geen dagvaarding ontvangen. Daarom lopen wij niet vooruit op een mogelijk kort geding of de mogelijke gevolgen daarvan."
Het gemeentebestuur voegt toe dat het besluit om vanaf 2027 niet verder te gaan met Actief Zorg overeind blijft.
Eerder ook conflict in Tilburg
Het is niet de eerste keer dat Actief Zorg tegenover een Brabantse gemeente komt te staan. Begin vorig jaar ontstond in Tilburg onrust nadat de gemeente had besloten geen nieuw contract met de thuiszorgorganisatie af te sluiten.
Dat leidde tot grote zorgen onder medewerkers. Thuisondersteuners waarschuwden destijds voor de gevolgen voor honderden collega's en duizenden cliënten. Ook toen volgde een juridische procedure en werd het bestaande contract uiteindelijk tijdelijk verlengd.