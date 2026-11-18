De gemeente Heusden stopt vanaf volgend jaar met Actief Zorg als aanbieder van huishoudelijke hulp. De zorgorganisatie legt zich daar niet bij neer en laat woensdag aan Omroep Brabant weten naar de rechter te stappen. Daarmee lijkt een juridische strijd onvermijdelijk. De gemeente stelde Actief Zorg eerder al officieel in gebreke vanwege wat zij omschrijft als "ernstige en aanhoudende tekortkomingen".

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"We zijn het inderdaad niet eens met het besluit van de gemeente Heusden om de overeenkomst met Actief Zorg per 1 januari 2027 te beëindigen. Daarom starten we een kort geding", laat een woordvoerder van Actief Zorg weten. De zorgorganisatie wil op dit moment verder niet inhoudelijk reageren. Eerst wil zij de uitspraak van de rechter afwachten. Samenwerking stopt na dit jaar

De gemeente Heusden heeft besloten om na dit jaar niet verder te gaan met Actief Zorg. Het contract van de zorgorganisatie loopt op 31 december 2026 af en wordt niet verlengd. Vanaf dat moment blijft Tzorg als aanbieder van huishoudelijke hulp over in de gemeente. Volgens de gemeente ging aan het besluit een periode van toezicht vooraf. Heusden zegt het afgelopen jaar te hebben gekeken of Actief Zorg zich hield aan de afspraken die waren gemaakt over de huishoudelijke hulp. Uiteindelijk besloot de gemeente het contract niet te verlengen.

Gemeente stelt Actief Zorg in gebreke

Eind oktober zette de gemeente de volgende stap. Op 30 oktober werd Actief Zorg officieel in gebreke gesteld. Volgens de gemeente is sprake van "ernstige en aanhoudende tekortkomingen". Om welke tekortkomingen het precies gaat, wordt in een reactie aan Omroep Brabant niet verder toegelicht.

Wat is een ingebrekestelling?

Met een ingebrekestelling geeft de gemeente officieel aan dat een organisatie volgens haar afspraken uit een contract niet nakomt. De organisatie krijgt dan een laatste kans om de problemen op te lossen, voordat verdere juridische stappen kunnen volgen.