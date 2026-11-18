Het voelt een beetje alsof iedereen thuis zit met de griep op dit moment. En de paar collega's die wel komen werken, snotteren en hoesten de hele dag door. Wanneer ben je nou echt ziek genoeg om de baas te bellen? Dat zochten we voor je uit.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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