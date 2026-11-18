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Ziek thuis met de griep? Dit is wanneer je je ziek mag melden
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Het voelt een beetje alsof iedereen thuis zit met de griep op dit moment. En de paar collega's die wel komen werken, snotteren en hoesten de hele dag door. Wanneer ben je nou echt ziek genoeg om de baas te bellen? Dat zochten we voor je uit.
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Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
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