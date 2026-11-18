Het aftellen is begonnen: om middernacht komt de nieuwe GTA 6 uit. Het spel is super populair en wordt door zo’n 230 miljoen gamers gespeeld. In Brabant zijn er naar schatting ook zo'n vierhonderdduizend GTA liefhebbers. En die kunnen niet wachten om het nieuwe spel te gaan spelen.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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