Het krijgen van een huis is een kwestie van veel geduld, maar het krijgen van een woonwagen lijkt soms een onmogelijke missie. Paola en Jayden de Laat wachten er al jaren tevergeefs op. Al jaren zijn er in Brabant geen nieuwe standplaatsen bijgekomen. Sterker nog: het aantal is afgenomen.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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