De een noemt hem gek, de ander snapt 'm wel. Carlo Barth duikt elke dag het koude water in. Het hoort voor hem bij zijn dag en dus neemt hij in Den Bosch altijd een frisse plons. De kou weerhoudt hem er niet van.

"Heel veel mensen thuis verklaren mij voor gek", vertelt Carlo. "Die zeggen: het is toch koud." Zelf kijkt hij daar anders naar. Meteen na zijn duik is zijn oordeel kort en duidelijk: "Het was super lekker."

Niet alleen de duik maken

Inmiddels heeft hij een clubje om zich heen verzameld. Samen het water in gaan verzacht de pijn. Zeker als het koud is. "Dan sta je in ieder geval niet in je eentje koud te lijden", zegt hij lachend.



Carlo merkt dat het koude water iets met hem doet. Zijn lichaam reageert inmiddels goed op de kou. "Na dertig seconden gaat je kacheltje aan, je eigen lichaam", zegt hij. "Na een minuut voel je de kou niet meer."

‘Goed tegen stress’

Het koude water is goed voor hem, zo is zijn overtuiging. "Het is super goed voor je immuunsysteem. En goed tegen stress. Ja, super lekker", zegt hij. En dus is 'ie er voorlopig ook nog echt niet klaar. "Morgen weer een duik!"