Mike van Kollenburg zit met zijn handen in het haar. In zijn dierenwinkel in Leende stapelen de pakketjes zich op. Het is nu al zo druk dat hij ze soms niet meer kwijt kan. En dan moeten Sinterklaas en Kerstmis nog komen. Daarom doet hij een oproep aan zijn klanten: haal je pakketje zo snel mogelijk op. Anders moeten mensen straks misschien naar een ander dorp om hun bestelling op te halen.

Het is een komen en gaan van mensen bij Dierenspeciaalzaak Het Groene Woud in Leende. De winkel is namelijk ook een pakketpunt van onder meer DHL. En dat merken ze. "We krijgen iedere dag zo'n veertig tot vijftig pakketjes binnen via DHL. En er gaan er ook weer zoveel uit", vertelt Mike. Daar komen de pakketten van een andere bezorgdienst nog bij. In de winkel liggen inmiddels zo'n tachtig tot negentig pakketjes. Soms zijn dat er zelfs 120 tot 140. "En op de een of andere manier komt één grote doos nooit alleen. Dan zijn het er meteen heel veel." Pakketjes naar een ander dorp

Klanten mogen hun pakketje vijf dagen laten liggen. Maar dat zorgt bij Mike voor problemen. "Als vijf mensen besluiten hun pakketjes vijf dagen te laten liggen, zijn andere mensen daar de dupe van."

Want als de rekken vol zijn, kan Mike geen nieuwe pakketten meer aannemen. Hij zou DHL dan moeten vragen om minder pakketten te brengen. Dat betekent dat inwoners van Leende hun bestelling mogelijk in Valkenswaard of Heeze moeten ophalen. "En dat willen we juist voorkomen. We willen dat iedereen in Leende zijn pakketje gewoon hier kan ophalen."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Facebook Meta te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren