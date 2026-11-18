De Eindhovense zangeres Sharon Kovacs is onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Ze is zwanger en haar baby dreigt veel te vroeg geboren te worden, zo laat ze woensdag weten via sociale media.

Kovacs (36) verwacht een dochter met de Turkse zanger Ufuk Beydemir (34). Tegen Turkse media zei hij eerder dat hun meisje eind februari/begin maart geboren moet worden.

Kovacs ligt in het ziekenhuis omdat de baby zich al aankondigde, ruim drie maanden te vroeg. Het directe gevaar lijkt voor nu geweken, maar artsen hebben haar complete bedrust voorgeschreven. "Ik lig hier nog minstens een maand", zegt ze. "En misschien wel de rest van de zwangerschap."

De zangeres is zich rot geschrokken. "Het is onzeker en eng, maar ik ben in goede handen en elke dag is er één."

Europese tour

Een paar dagen geleden kwam Kovacs' vierde album Static Tears uit, elf jaar na haar debuut Shades of black. Op het kaalgeschoren hoofd van destijds prijken inmiddels blonde krullen en ook haar sound is flink veranderd, constateert muziektijdschrift OOR.

Kovacs brak in 2014 door met de hit My Love, die op YouTube 38 miljoen keer is bekeken. Ze was bezig met een Europese tour in onder meer Griekenland, Roemenië, Hongarije, Kroatië, Duitsland en Polen. Voorlopig zijn alle optredens afgezegd.