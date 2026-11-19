Zeven jaar lang maakte Nic Limper (54) iedere week foto's vanuit zijn raam, midden in Eindhoven. Hij zag bomen verdwijnen, bouwkranen verschijnen en enorme woontorens de lucht in schieten. Van al die foto's maakte hij een bijzondere timelapse. Terwijl de stad groeit, raakt Nic langzaam zijn eigen uitzicht kwijt.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Nic woont op de achtste verdieping van een appartementencomplex aan de Lichtstraat in Eindhoven. Vanuit zijn raam kijkt hij uit over een groot deel van de stad. Al zestien jaar woont hij er, maar de laatste zeven jaar hield hij de veranderingen nauwkeurig bij. "Op een terrein tegenover mijn woning zag je dat er van alles gebeurde. Toen dacht ik: misschien is het leuk om gewoon iedere week even een fotootje te maken."

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Iedere week hetzelfde plaatje

En dus pakte Nic iedere week zijn spiegelreflexcamera. "Ik doe het raam open en ga iedere keer op dezelfde plek staan. Geen statief, niet moeilijk." Het fotograferen werd een vast onderdeel van zijn week. "Het stond gewoon op mijn to-dolijstje."

Iedere keer maakte hij vier foto's die samen één panoramafoto vormen. Zeven jaar lang verzamelde hij die beelden zonder er verder iets mee te doen. "Ik zag er ook wel tegenop, want het was behoorlijk veel werk." Toen een van de nieuwe woontorens bijna zijn hoogste punt had bereikt, vond Nic het tijd om aan de slag te gaan. Hij zette alle foto's achter elkaar. Het resultaat is een filmpje waarin je Eindhoven voor je ogen ziet veranderen.

Vuurwerk bij het Philips Stadion (foto: Nic Limper).