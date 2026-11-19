Nic (54) maakt 7 jaar foto's vanuit zijn raam: zijn uitzicht verdwijnt
Zeven jaar lang maakte Nic Limper (54) iedere week foto's vanuit zijn raam, midden in Eindhoven. Hij zag bomen verdwijnen, bouwkranen verschijnen en enorme woontorens de lucht in schieten. Van al die foto's maakte hij een bijzondere timelapse. Terwijl de stad groeit, raakt Nic langzaam zijn eigen uitzicht kwijt.
Nic woont op de achtste verdieping van een appartementencomplex aan de Lichtstraat in Eindhoven. Vanuit zijn raam kijkt hij uit over een groot deel van de stad. Al zestien jaar woont hij er, maar de laatste zeven jaar hield hij de veranderingen nauwkeurig bij.
"Op een terrein tegenover mijn woning zag je dat er van alles gebeurde. Toen dacht ik: misschien is het leuk om gewoon iedere week even een fotootje te maken."
Iedere week hetzelfde plaatje
En dus pakte Nic iedere week zijn spiegelreflexcamera. "Ik doe het raam open en ga iedere keer op dezelfde plek staan. Geen statief, niet moeilijk." Het fotograferen werd een vast onderdeel van zijn week. "Het stond gewoon op mijn to-dolijstje."
Iedere keer maakte hij vier foto's die samen één panoramafoto vormen. Zeven jaar lang verzamelde hij die beelden zonder er verder iets mee te doen. "Ik zag er ook wel tegenop, want het was behoorlijk veel werk."
Toen een van de nieuwe woontorens bijna zijn hoogste punt had bereikt, vond Nic het tijd om aan de slag te gaan. Hij zette alle foto's achter elkaar. Het resultaat is een filmpje waarin je Eindhoven voor je ogen ziet veranderen.
Zijn uitzicht verdwijnt
De enorme hoeveelheid nieuwbouw valt op. Waar eerst bomen stonden, verrijzen nu hoge gebouwen. En dat doet iets met Nic. "Ik zit er met mijn neus bovenop. Je ziet bomen en nog meer groen verdwijnen."
Vanuit zijn appartement kan hij nu nog verschillende bekende plekken in Eindhoven zien, zoals het Philips Stadion, de Trudokerk en het Evoluon. Maar dat gaat veranderen. Steeds meer gebouwen blokkeren zijn uitzicht.
"Aan de ene kant is het mooi om te zien, maar aan de andere kant ook heel confronterend. Zeker als je zestien jaar een vrij uitzicht hebt gehad." Toch begrijpt hij dat de stad verandert. "Je kunt natuurlijk niet zeggen: ik woon in het centrum en ik wil niet dat hier huizen gebouwd worden."
Nog jaren doorgaan
Nic blijft voorlopig iedere week fotograferen. Want de komende jaren worden er nog veel meer gebouwen neergezet. Over vier of vijf jaar hoopt hij opnieuw een filmpje te maken, wanneer alle werkzaamheden klaar zijn. "Dan kun je zien hoe het uiteindelijk geworden is."