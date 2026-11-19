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LIVE 112-nieuws | Inbraak bij café 't Zuidje in Den Bosch | Roofvogel op A58 zorgt voor gevaarlijke capriolen: Politie sluit weg af
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:46
Inbraak bij café 't Zuidje in Den Bosch
Bij café 't Zuidje aan de Erasmusstraat in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De melding van de inbraak kwam rond half vijf binnen.
07:41
Roofvogel op A58 zorgt voor gevaarlijke capriolen: Politie sluit weg af
Automobilisten moesten woensdag op de A58 uitwijken voor een roofvogel die midden op de weg zat. Volgens de politie leverde dat een gevaarlijke situatie op. Uiteindelijk werd de snelweg zelfs volledig afgesloten om het dier veilig van het asfalt te halen.
07:33
Rookmachine verjaagt inbrekers bij café Rimas Den Bosch
Bij café Rimas aan de Churchillaan in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Rond tien voor vijf kreeg de brandweer een melding van brand bij het café, maar dat bleek toch anders te liggen.
07:18
Auto in brand gevlogen in Den Bosch
Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Den Bosch. Het voertuig stond geparkeerd aan de Tweede Hambaken.
06:13
Daders plegen ramkraak bij juwelier in Den Bosch en steken auto in brand
Bij juwelier Pieter Jacobs in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. Meerdere daders ramden de pui met een auto, braken het rolluik open en wisten binnen te komen bij de winkel aan de Krullartstraat. De schade aan het pand is groot, de daders gingen er met onbekende buit vandoor.
05:45
Explosief verwoest voorkant van auto in Eindhoven
Bij een geparkeerde auto aan de Clara Wichmanstraat in Eindhoven is woensdagavond een explosief afgegaan. De schade aan de auto is groot.
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