06:13

Bij juwelier Pieter Jacobs in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. Meerdere daders ramden de pui met een auto, braken het rolluik open en wisten binnen te komen bij de winkel aan de Krullartstraat. De schade aan het pand is groot, de daders gingen er met onbekende buit vandoor.

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