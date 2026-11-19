In New York is het schilderij Bloeiende Kastanjebomen van Vincent van Gogh geveild voor omgerekend ruim 173 miljoen euro. Nooit eerder heeft een kunstwerk van de befaamde Nederlandse schilder zo veel opgeleverd. De koper is onbekend.

Volgens veilinghuis Sotheby's was het de eerste keer in zestig jaar tijd dat het meesterwerk in het openbaar te zien was. Van Gogh schilderde het kort voor zijn overlijden in 1890. De waarde van het schilderij was voorafgaand aan de veiling geschat op 163 miljoen euro.

Deal gesloten

Het was aanvankelijk de vraag of de verkoop door kon gaan, maar woensdag werd een akkoord bereikt tussen de verkoper en nazaten van een eerdere eigenaar. Het is onduidelijk wat de twee partijen met elkaar hebben afgesproken.

Nazaten van de Joodse Samuel Fischer zeiden dat hij het werk onder druk van de nazi's destijds heeft verkocht. Sotheby's stelden dat onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet klopt. Châtaigniers en fleurs, zoals het kunstwerk officieel heet, was de laatste vijftig jaar in het bezit van de familie Blaquier-Arrieta.

Het vorige veilingrecord voor een schilderij van Van Gogh stond op 117,2 miljoen dollar voor Boomgaard met cipressen uit 1888, dat vier jaar geleden bij Christie's in New York werd geveild.