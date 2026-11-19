Een gouden huwelijk is bijzonder, een diamanten huwelijk nog iets specialer maar Jan (95) en Marie (94) Theunis uit Nispen doen daar nog een flinke schep bovenop. Ze zijn maar liefst 75 jaar getrouwd. Een albasten huwelijk komt niet vaak voor. Het geheim van Jan en Marie? "Gewoon alles rustig aan doen en niet klagen."

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ze leerden elkaar kennen tijdens de kermis in Wouw. Jan zag wel iets in Marie en bracht haar daarna een paar naar huis. Of het liefde op het eerste gezicht was? "We vonden elkaar gewoon leuk en eigenlijk altijd nog steeds", zegt Jan, die er verder niet veel woorden aan vuil maakt. En waarom zou hij ook? Hun onderlinge blik zegt genoeg, zelfs na een driekwart eeuw onverminderd vertederend. Marie en Jan groeiden beiden op in de omgeving van in Nispen. Jan op een boerderij op de plek die we nu kennen als de Roosendaalse wijk Westrand. Marie op een boerderij bij het Brembos. Voor Marie waren haar jonge jaren niet gemakkelijk. Haar moeder overleed toen ze nog maar één jaar oud was.

"Na de ceremonie moesten we weer gewoon aan het werk."

"Mijn broers en mijn zus waren op een gegeven moment het huis uit. Ik woonde toen alleen nog met mijn vader. Ik moest flink meehelpen op de boerderij. Koeien melken, varkens voeren en alles wat er verder moest gebeuren", zegt Marie.

Dat veranderde snel nadat Jan in haar leven was gekomen. Op 20 november 1951 trouwde het stel. Jan was twintig en Marie negentien. Veel tijd voor een uitgebreid feest was er niet. "Dat was in die tijd nog niet zo uitgebreid als tegenwoordig. Na de ceremonie moesten we weer gewoon aan het werk", vertelt Marie.

Jan en Marie trouwden op 20 november 1951 (eigen foto).

De eerste dertig jaar van hun huwelijk woonden ze aan Het Anker, tussen Wouw en Roosendaal. Daar hadden ze een flinke lap grond waarop aardbeien werden geteeld. De oogst bleef niet onopgemerkt. Mensen uit de omgeving wisten dat ze bij Jan en Marie terecht konden om aardbeien te kopen. Jan werkte jarenlang bij Philips in Roosendaal. Zijn vakmanschap bracht hem zelfs naar de andere kant van de wereld. Voor de bouw van een glasoven voor de productie van lampen werd hij uitgezonden naar Australië.

Jan was twintig en Marie negentien toen ze trouwden (eigen foto).

Het stel kreeg drie zonen en een dochter. Inmiddels is de familie uitgebreid met tien kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. "Een heel rijkdom", concludeert Jan. "Ja, daar zijn we heel trots op", valt Marie hem bij. Jan en Marie leven nog volledig zelfstandig in hun hoekwoning in Nispen. Tot voor kort trokken ze er ook nog regelmatig op uit. Op hun gewone fiets, zonder elektrische ondersteuning en een goedgevulde tas boterhammen, maakten ze lange tochten.

"Ondanks twee nieuwe heupen en wat omleidingen, wandel ik nog veel."

Helaas laat de gezondheid van Jan dit niet meer toe. Door een aandoening in zijn hoofd is sinds het afgelopen voorjaar zijn linkerarm verlamd. "Ik ben achteruitgegaan. Maar ik mag niet mopperen, want ik ben verder al die jaren gezond gebleven. Ondanks twee nieuwe heupen en wat omleidingen, wandel ik nog veel." Marie kookt nog elke dag warm eten voor tussen de middag. Verder heeft ze haar handen vol aan de bloemen in de tuin en het huishouden. "We krijgen wel veel hulp van onze kinderen. Dat zijn nu ook onze chauffeurs wanneer we ergens naar toe willen gaan. Nee, we hebben niks te klagen." Donderdag kregen Jan en Marie bezoek van de burgemeester die ze namens de gemeente kwam feliciteren. Vrijdag viert het stel hun albasten huwelijk met een groot feest.

Jan en Marie kregen donderdag hoog bezoek van de adjudant van de koning en de burgemeester (foto: Erik Peeters)