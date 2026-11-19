Het Eindhovense AyganZorg is dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf levert zorg aan 330 cliënten in de regio Eindhoven. De curatoren zijn de afgelopen twee dagen vooral bezig geweest om de zorg voor de cliënten door te laten gaan, vertelt advocaat Floris Dix. "Want de cliënten kunnen niet ineens zonder thuiszorg komen te zitten. Dus dat was en is onze eerste prioriteit."

Waarom het mis is gegaan met AyganZorg, kunnen de curatoren nu nog niet zeggen. "Daarvoor is het nog echt te vroeg. We zijn nu aan het regelen dat de zorg voor de cliënten doorgaat en dat er afspraken worden gemaakt met de leveranciers", legt curator Bob Rikkert uit. "Denk daarbij aan de zzp'ers en iedereen die diensten en goederen levert, zodat we door kunnen blijven gaan."

AyganZorg was gespecialiseerd in multiculturele thuiszorg en anderstaligen, met een specifieke focus op Turkse en Marokkaanse ouderen. Het bedrijf was actief sinds 2013 en wordt door de curatoren omgeschreven als een middelgrote thuiszorgorganisatie.

Overname

De curatoren hebben inmiddels afspraken gemaakt met de grote Eindhovense zorgverlener Vitalis. "Tot en met 15 december blijft AyganZorg alle zorg leveren, daarna neemt Vitalis het over." Dat dit nog even duurt, komt omdat er veel overgedragen moet worden, zodat de overgang van alle zorgtaken soepel verloopt.

Hoewel de 57 medewerkers van AyganZorg hun baan verliezen, krijgen zij via het UWV wel gewoon hun loon betaald van de dertien weken voor en na het faillissement. Daarnaast liggen er volgens Dix mogelijk kansen voor ze bij Vitalis. "We hebben daarover gesproken met Vitalis en de zorgverlener geeft aan graag in contact te komen met de werknemers voor een gesprek."

Uitdaging met zzp-ers

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Eén met de werknemers, maar ook met de zzp'ers die via AyganZorg werden ingezet. "Die erbij houden is lastig in deze situatie", moet curator Rikkert toegeven. "Maar zeker na de bijeenkomst ben ik positief gestemd over het aantal zzp'ers dat tot en met 15 december er via AyganZorg de schouders onder wil zetten."

Hoeveel zzp'ers precies blijven werken, kan Rikkert nog niet zeggen. Maar de curator begrijpt goed dat voor de zzp'ers het faillissement financieel flink pijn kan doen. Het is maar de vraag of de door hen verstuurde facturen over oktober en november mogelijk nog betaald gaan worden. Sommige zzp'ers hebben tot tienduizend euro aan facturen openstaan bij AyanZorg.

Doorbetaald

Voor alle faillissementen in Nederland geldt dat schuldeisers als de belastingdienst en het UWV voorrang krijgen op de zzp'ers en overige schuldeisers. "Maar alle werkzaamheden die na het faillissement worden uitgevoerd door zowel medewerkers als zzp'ers, worden betaald. Dat is toegezegd", benadrukt curator Rikkert.

"De zzp'ers zijn echter vrij om te gaan en staan waar ze willen. We kunnen ze alleen vragen of ze mee willen helpen, maar niet verplichten." De curatoren Dix en Rikkert hebben er inmiddels vertrouwen in dat ze de roosters dicht krijgen tot en met 15 december. "We hebben zelfs al hulp aangeboden gekregen van andere partijen."