Demonstranten hebben donderdagochtend een aula van Tilburg University bezet. Volgens universiteitsblad Univers gaat het om vijftien actievoerders die eisen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De actie was eerder al aangekondigd. Door de bezetting komen festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van de universiteit mogelijk op losse schroeven te staan.

Een woordvoerder van Tilburg University bevestigt dat een groep demonstranten zich in de aula heeft gevestigd. Zolang de actievoerders daar zitten, kunnen de festiviteiten "mogelijk niet doorgaan". De universiteit overlegt over hoe ze met de demonstratie omgaat. Op sociale media halen de demonstranten fel uit naar het bestuur van de universiteit. "Als jullie vandaag op komen dagen om jullier heilige Dies Natalis te vieren en je ziet ons in de aula. Ben niet verbaasd of beledigd", schrijven ze. "Jullie medeplichtigheid aan genocide heeft ons tot dit punt gebracht."

'Feest mogelijk niet door' Het feest in de aula zou de aftrap zijn van de jubileumviering. De actievoerders zouden de aula donderdagochtend al rond half zeven hebben bezet.

De demonstranten van Palestine Solidarity Tilburg hebben de aula van het Cobbenhagengebouw bezet. Daar staat volgens Univers donderdagmiddag een evenement gepland waarmee Tilburg University haar honderdjarig bestaan viert.

Volgens een woordvoerder van de univesiteit zou het gaan om een groep tussen de 10 á 15 man. (Foto: Persbureau Heitink.)

Rouwstoet

Eerder werd voor donderdag ook al een 'rouwstoet' aangekondigd door tientallen medewerkers. Hoogleraren, docenten en studenten zit het onder meer hoog dat Tilburg University twee jaar na het advies van een eigen commissie nog altijd de banden met de Israëlische Hebrew University niet heeft verbroken.

"Die universiteit staat deels in bezet Palestijns gebied en leidt ook militairen op, dus er kan ook geen discussie zijn of ze betrokken is bij het leed van de Palestijnen", zei historicus en wetenschapsjournalist Tineke Bennema eerder. Ze noemde de houding van het bestuur "onbegrijpelijk".

'Tijdrovend proces'

Een woordvoerder liet eerder weten dat de banden met twee Israëlische universiteiten inmiddels zijn opgeschort, maar dat de gesprekken met de Hebrew University nog lopen. Dat zou een "ingewikkeld, zorgvuldig en tijdrovend proces" zijn.

De 'rouwstoet' vertrekt donderdag om drie uur 's middags richting de universiteit. Deelnemers zijn opgeroepen zwarte kleding te dragen. Het is nog niet duidelijk of de bezetting van de aula gevolgen heeft voor het jubileumevenement later op de dag.