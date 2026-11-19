Grote kans dat iemand die vandaag 'ziek' thuisblijft van school of werk daar stiekem een andere reden voor heeft. Zo'n vierhonderdduizend Brabanders zaten met smart te wachten op de komst van videogame Grand Theft Auto VI, beter bekend als GTA VI. Woensdagnacht was het, na dertien jaar, eindelijk zover. Gamejournalist Ron Vorstermans die bij Omroep Brabant werkt, is enthousiast en noemt de release "een cultureel moment".

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De impact van het uitbrengen van GTA VI is moeilijk te beschrijven. Videogame-expert Vorstermans probeert het toch. "Dit is een cultureel moment. En dan bedoel ik niet enkel een 'videogame-cultureel' moment. Ik denk dat als morgen twee van de vier Beatles herrijzen uit de dood en een nieuw album maken, dat dat minder doet dan deze GTA VI." Ook volgens onderzoeksbureau Ipsos is de spelrelease "veel meer dan een gewone release": voor veel jonge mensen is het een belangrijk cultureel moment, zo stellen onderzoekers.

Grote woorden dus over een videogame waarin je volgens Vorstermans enorme keuzevrijheid krijgt. Hoewel GTA VI bij velen bekendstaat als een game waarin je criminele daden zoals bankovervallen of autodiefstallen kan plegen, zijn er ook andere manieren om het spel te spelen. "Er zijn 67 verschillende vogels in de game. Je kunt gewoon vogelspotter worden, als je dat wilt", zegt Vorstermans. Vol verwachting

Er werd dertien jaar lang aan het spel gewerkt om zulke details erin te kunnen verwerken, legt hij uit. "Er is geen minuut geweest dat er niet honderden mensen tegelijkertijd aan deze game aan het werken waren." Er wordt dan ook geschat dat GTA VI bijna 2 miljard euro heeft gekost. Toch lijkt het erop dat dit geen loze investering is geweest van producent Rockstar Games. Tot donderdag is de game wereldwijd al 15 miljoen keer verkocht.

De videogame speelt zich af in het fictieve Vice City in Amerika (foto: Rockstar Games).





Het spel lijkt de torenhoge verwachtingen dan ook waar te gaan maken. Recensenten kregen het spel weken geleden al in handen en brengen nu de eerste recensies uit. En Vorstermans heeft goed nieuws voor fans: "Het krijgt gewoon unaniem tienen. Het is op dit moment de hoogst beoordeelde game ooit gemaakt." Hieronder zie je een reportage uit Brabant Vandaag over hoe mensen in 2013 met smart wachtten op GTA V, de voorloper van GTA IV: