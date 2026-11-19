Om vijf grote woningbouwprojecten in Brabantse steden van stroom te kunnen voorzien, worden nieuwe oplossingen uitgeprobeerd. Dat maakt de provincie donderdag bekend. Het stroomnet is op veel plekken overbelast, waardoor onder meer woningbouw in de knel komt. Naast de proeven worden ook vijf stukken van het stroomnet, bij grote steden, toegevoegd aan de crisisaanpak om de problemen op het net op te lossen.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Om vijf grote woningbouwprojecten ondanks beperkte ruimte op het elektriciteitsnet door te kunnen laten gaan, worden vijf pilots opgestart. Hierbij wordt gekeken naar buurtbatterijen, het lokaal opwekken van energie, elektrische voertuigen slim opladen, collectieve energiesystemen en het slim sturen van energiegebruik. De vijf projecten waar het om gaat, zijn: 't Zoet in Breda: 4000 tot 6000 woningen

Kenniskwartier in Tilburg: 7500 woningen

De Groote Wielen in Den Bosch: 2300 tot 3000 woningen

KnoopXL/Groots Gestel in Eindhoven: 10.000 woningen

Nieuw Brandevoort in Helmond: 4000 woningen "Brabant kan het zich niet veroorloven om te wachten tot alle uitbreidingen van het elektriciteitsnet klaar zijn", zegt gedeputeerde Energie Bas Maes (SP). "De vraag is niet óf we woningen willen bouwen, maar hoe we dat mogelijk maken in een provincie met een vol elektriciteitsnet." Daarom breidt de provincie nu de crisisaanpak uit en start ze met de proeven. "Zo zoeken we niet alleen naar ruimte op het net, maar vooral naar ruimte voor woningen, scholen en andere voorzieningen waar Brabanders op rekenen", legt de provinciebestuurder uit.

De uitkomsten van de vijf Brabantse pilots kunnen worden gebruikt bij projecten in heel Nederland.

Crisiaanpak

Op vijf stukken van het stroomnet bij grote steden lopen woningbouw en andere ontwikkelingen, zoals scholen en andere voorzieningen, vast doordat er niet genoeg ruimte op het net beschikbaar is. De vijf delen van het stroomnet liggen in Eindhoven, Breda en Den Bosch. Op deze plekken staat de betrouwbaarheid van het net níet onder druk, zegt de provincie. "Wel lopen woningbouw en andere ontwikkelingen steeds vaker vast doordat onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is. Daarom worden ook deze netdelen onderdeel van de crisisaanpak." In die aanpak werken de provincie, de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de Brabantse energieregio's, netbeheerders en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) samen aan de meest urgente knelpunten op het elektriciteitsnet. De aanpak richt zich op gebieden waar de druk op het net het grootst is en waar het overbelaste stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, een directe belemmering vormt voor maatschappelijke opgaven. Denk aan woningbouw, zorg, onderwijs en openbaar vervoer. Samen werken de betrokken partijen aan een veilig en betrouwbaar elektriciteitsnet, het beter benutten van de bestaande netcapaciteit en zoveel mogelijk doorgang van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Tegelijkertijd werken ze aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet.