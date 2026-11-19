De NS-medewerker die woensdagavond aangifte deed van mishandeling op Eindhoven Centraal, werd door een 21-jarige man besmeurd met zijn bloed. Dat melden de politie en de NS donderdag aan Omroep Brabant. De verdachte stapte bebloed uit een trein en ging vervolgens de confrontatie aan met boa's en NS-medewerkers.

De hulpdiensten kregen die avond een melding van een steekpartij op het station. Eenmaal aangekomen bleek de situatie anders in elkaar te zitten, zo laat de politie weten. De 21-jarige verdachte zou bebloed en met een mes in een aankomende trein hebben gezeten, waarop alarm werd geslagen.

Bloedspoor door de hal

Volgens een woordvoerder heeft er in de trein geen steekpartij plaatsgevonden. Het is nog onduidelijk hoe de man aan zijn verwondingen kwam. Getuigen zagen de 21-jarige vanaf perron zes richting de achterkant van het station en vervolgens naar de stationshal lopen.

Van het perron tot in de hal lagen druppels bloed. Het was op dat moment druk op het station. OV-boa's en NS-medewerkers kwamen naar de man toe om hulp aan te bieden, maar daar was hij duidelijk niet van gediend.

Medewerker besmeurd

De man zou vervolgens de confrontatie zijn aangegaan met de medewerkers. Een NS-medewerker werd daarbij besmeurd met het bloed van de verdachte. Ook vanwege zijn gedrag richting de boa's werd de 21-jarige uiteindelijk in de boeien geslagen. Zijn mes werd in beslag genomen.

De besmeurde NS-medewerker heeft aangifte gedaan van mishandeling, maar kon donderdag wel gewoon weer aan het werk, laat een woordvoerder van de NS weten. De 21-jarige verdachte zit nog vast.