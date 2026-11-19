Van Gogh breekt record met 173 miljoen euro: deze werken deden het ook leuk
Het schilderij Bloeiende Kastanjebomen van Vincent van Gogh is voor een recordbedrag geveild: ruim 173 miljoen euro. Het is een uitschieter, niet eerder leverde een kunstwerk van een Nederlandse schilder zoveel op. Maar eerdere werken van Van Gogh deden ook een aardige duit in het zakje. Dit zijn de vijf duurste kunstwerken van de in Zundert geboren schilder.
Boomgaard met cipressen: 107 miljoen euro
Het kunstwerk Verger avec cypres kwam uit de nalatenschap van Paul G. Allen, mede-oprichter van Microsoft. Hij leerde zakenman Bill Gates kennen op de middelbare school en samen richtten ze Microsoft op. In 2018, op 65-jarige leeftijd, overleed Allen aan de gevolgen van kanker.
In zijn nalatenschap zaten zestig meesterwerken, waaronder Boomgaard met cipressen van Vincent van Gogh. Het werd in 2022 geveild bij Christie's voor 107 miljoen euro, destijds een nieuw record voor een werk van de meester op een veiling.
Het portret van dokter Gachet: 82,5 miljoen euro
Vincent van Gogh kampte met psychische klachten. Tegen het einde van zijn leven werd hij behandeld door dokter Gachet. De schilder raakte bevriend met deze dokter en daarom maakte hij in 1890 Het portret van dokter Gachet.
Dit schilderij is in 1990 geveild: het was in drie minuten verkocht voor 82,5 miljoen euro. Dat maakte het op dat moment het duurste schilderij ooit. Er is nog een tweede versie, dat hangt in Musée d'Orsay in Parijs.
Laboureur dans un champ: 70 miljoen euro
Het schilderij Laboureur dans un champ (Boer op het veld) stamt uit het laatste jaar voor zijn dood in 1890. Bij een veiling leverde het kunstwerk in 2017 bijna 70 miljoen euro op. Dat bleek 25 miljoen euro meer dan vooraf werd geschat door veilinghuis Christie's. De nieuwe eigenaar bleef onbekend.
Zelfportret zonder baard: 61,5 miljoen euro
Het Zelfportret zonder baard is een schilderij van Van Gogh, het zou gaan om zijn laatste zelfportret voor zijn dood. Hij schilderde het in 1889, tijdens zijn verblijf in het gesticht in Saint-Rémy in Frankrijk. Hij schilderde het voor zijn moeder als cadeau voor haar verjaardag, zo luidt het verhaal.
Het doek werd in 1998 verkocht voor vierhonderd miljoen Franse francs, dat staat gelijk aan zo'n 61 miljoen euro.
Wat is het duurst geveilde doek ooit?
Met ruim 173 miljoen euro is het schilderij Bloeiende Kastanjebomen niet het duurst geveilde doek ooit. Dat is Salvator Mundi, een schilderij van Leonardo da Vinci, dat werd in 2017 voor 382 miljoen euro geveild bij Christie's in New York.
Ook het schilderij Bildnis Elisabeth Lederer van Gustav Klimt leverde meer op: 204,1 miljoen euro. Shot Sage Blue Marilyn van Andy Warhol leverde in 2022 184 miljoen euro op.