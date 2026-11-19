Het schilderij Bloeiende Kastanjebomen van Vincent van Gogh is voor een recordbedrag geveild: ruim 173 miljoen euro. Het is een uitschieter, niet eerder leverde een kunstwerk van een Nederlandse schilder zoveel op. Maar eerdere werken van Van Gogh deden ook een aardige duit in het zakje. Dit zijn de vijf duurste kunstwerken van de in Zundert geboren schilder.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Boomgaard met cipressen: 107 miljoen euro

Het kunstwerk Verger avec cypres kwam uit de nalatenschap van Paul G. Allen, mede-oprichter van Microsoft. Hij leerde zakenman Bill Gates kennen op de middelbare school en samen richtten ze Microsoft op. In 2018, op 65-jarige leeftijd, overleed Allen aan de gevolgen van kanker. In zijn nalatenschap zaten zestig meesterwerken, waaronder Boomgaard met cipressen van Vincent van Gogh. Het werd in 2022 geveild bij Christie's voor 107 miljoen euro, destijds een nieuw record voor een werk van de meester op een veiling.

Boomgaard met cipressen van Vincent van Gogh (foto: Veilinghuis Christie's).

Het portret van dokter Gachet: 82,5 miljoen euro

Vincent van Gogh kampte met psychische klachten. Tegen het einde van zijn leven werd hij behandeld door dokter Gachet. De schilder raakte bevriend met deze dokter en daarom maakte hij in 1890 Het portret van dokter Gachet.

Dit schilderij is in 1990 geveild: het was in drie minuten verkocht voor 82,5 miljoen euro. Dat maakte het op dat moment het duurste schilderij ooit. Er is nog een tweede versie, dat hangt in Musée d'Orsay in Parijs.

Het portret van dokter Gachet van Vincent van Gogh (foto: Wikipedia).

Laboureur dans un champ: 70 miljoen euro

Het schilderij Laboureur dans un champ (Boer op het veld) stamt uit het laatste jaar voor zijn dood in 1890. Bij een veiling leverde het kunstwerk in 2017 bijna 70 miljoen euro op. Dat bleek 25 miljoen euro meer dan vooraf werd geschat door veilinghuis Christie's. De nieuwe eigenaar bleef onbekend.

Laboureur dans un champ leverde bijna 25 miljoen euro meer op dan vooraf was geschat door veilinghuis Christie's in New York.

Zelfportret zonder baard: 61,5 miljoen euro

Het Zelfportret zonder baard is een schilderij van Van Gogh, het zou gaan om zijn laatste zelfportret voor zijn dood. Hij schilderde het in 1889, tijdens zijn verblijf in het gesticht in Saint-Rémy in Frankrijk. Hij schilderde het voor zijn moeder als cadeau voor haar verjaardag, zo luidt het verhaal. Het doek werd in 1998 verkocht voor vierhonderd miljoen Franse francs, dat staat gelijk aan zo'n 61 miljoen euro.

'Zelfportret zonder baard' van Vincent van Gogh (foto: Wikipedia).