Wie op pad is in Brabant en dringend naar de wc moet, kan maar beter hopen dat er eentje in de buurt is. Want onze provincie scoort opnieuw slecht op de jaarlijkse ranglijst van openbare toiletten. Toch zijn er ook positieve uitschieters: Vught en Zundert behoren zelfs tot de beste gemeenten van Nederland.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het MDL Fonds, die donderdag op Wereld WC Dag is gepubliceerd. De stichting onderzoekt hoe goed gemeenten hun openbare toiletten op orde hebben. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal wc's, maar ook naar hoe toegankelijk ze zijn en wat het wc-beleid van de gemeente is. "Brabant, Limburg, Flevoland en Groningen staan bijna altijd onderaan", vertelt Ivo Thonon van het MDL Fonds in de speciale wc-radioshow van Wijn in de middag op Omroep Brabant. Waarom juist deze provincies zo slecht scoren, weet hij niet precies. Misschien heeft het volgens hem wel iets met de Brabantse gastvrijheid te maken. "Brabantse mensen zijn heel erg gastvrij. Dus misschien denken ze: je hoeft toch niet in een app aan te geven dat je ergens naar de wc kunt?"

'Wijn in de middag' vanaf de wc Speciaal voor Wereld WC Dag maakt radiopresentator Koen Wijn zijn show Wijn in de Middag vanaf het kleinste kamertje. In deze speciale uitzending vraagt hij aandacht voor het tekort aan openbare toiletten. Wijn in de middag is iedere maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 's middags te beluisteren op Omroep Brabant Radio.