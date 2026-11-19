Brabant maakt er een potje van: er zijn (weer) veel te weinig openbare wc's
Wie op pad is in Brabant en dringend naar de wc moet, kan maar beter hopen dat er eentje in de buurt is. Want onze provincie scoort opnieuw slecht op de jaarlijkse ranglijst van openbare toiletten. Toch zijn er ook positieve uitschieters: Vught en Zundert behoren zelfs tot de beste gemeenten van Nederland.
Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het MDL Fonds, die donderdag op Wereld WC Dag is gepubliceerd. De stichting onderzoekt hoe goed gemeenten hun openbare toiletten op orde hebben. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal wc's, maar ook naar hoe toegankelijk ze zijn en wat het wc-beleid van de gemeente is.
"Brabant, Limburg, Flevoland en Groningen staan bijna altijd onderaan", vertelt Ivo Thonon van het MDL Fonds in de speciale wc-radioshow van Wijn in de middag op Omroep Brabant. Waarom juist deze provincies zo slecht scoren, weet hij niet precies.
Misschien heeft het volgens hem wel iets met de Brabantse gastvrijheid te maken. "Brabantse mensen zijn heel erg gastvrij. Dus misschien denken ze: je hoeft toch niet in een app aan te geven dat je ergens naar de wc kunt?"
'Wijn in de middag' vanaf de wc
Speciaal voor Wereld WC Dag maakt radiopresentator Koen Wijn zijn show Wijn in de Middag vanaf het kleinste kamertje. In deze speciale uitzending vraagt hij aandacht voor het tekort aan openbare toiletten.
Wijn in de middag is iedere maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 's middags te beluisteren op Omroep Brabant Radio.
Vught laat zien hoe het wel kan
Toch is er ook goed nieuws. Vught staat met een 6,9 op de tweede plaats van de landelijke ranglijst. Alleen de Zeeuwse gemeente Veere scoort beter. Zundert volgt op de derde plaats met een 6,7.
Volgens Thonon is het succes van Vught mede te danken aan Hester Dekker. Als ambassadeur van de Toiletalliantie zette ze zich jaren geleden al in voor meer openbare toiletten.
In 2019 bracht Dekker het onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad. "Zij heeft het ingebracht in de lokale inclusieagenda. De gemeente heeft dat overgenomen", vertelt Thonon. Een enthousiaste ambtenaar zette zich vervolgens in om de situatie te verbeteren.
Waarom zijn er zo weinig openbare wc's?
Volgens Thonon ligt het probleem deels aan de Nederlandse mentaliteit. Openbare toiletten worden vaak als een dure voorziening gezien. In Frankrijk wordt daar heel anders over gedacht. "Daar vinden ze het echt een mensenrecht dat er een wc op het dorpsplein staat. Ook al heeft een dorp maar duizend of drieduizend inwoners."
En dat terwijl het ontbreken van een toilet voor veel mensen een serieus probleem is. Volgens het MDL Fonds heeft ongeveer een kwart van de Nederlanders moeite om de deur uit te gaan door het gebrek aan openbare wc's.
Voorzichtig de goede kant op
Toch ziet Thonon verbetering. Nederland krijgt dit jaar gemiddeld een 3,8, tegenover een 3,3 vorig jaar. Nog altijd een dikke onvoldoende, maar het aantal openbare en opengestelde toiletten groeit. "We zijn heel blij met een half rapportcijfer omhoog", zegt Thonon.
Benieuwd hoe jouw gemeente scoort? De volledige ranglijst is te bekijken op de website van het MDL Fonds.