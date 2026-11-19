Het radioprogramma Wijn in de Middag komt donderdag op Wereld Toilet Dag vanuit het kleinste kamertje bij Omroep Brabant. Presentator Koen Wijn gaat drie uur lang 'de pot op' om aandacht te vragen voor het gebrek aan openbare toiletten en voor mensen die door een aandoening sterk afhankelijk zijn van snelle toegang tot een wc.

Genoeg openbare wc's "In landen als Frankrijk, maar ook Duitsland struikel je bijna over de openbare toiletten", vertelt Wijn. "Misschien zijn die niet altijd even schoon, maar ze zijn er wel. Hoe anders is dat in mijn eigen stad. Ik woon al bijna twintig jaar in Tilburg en zou oprecht niet weten waar ik een openbaar toilet kan vinden." Voor Wijn zelf is dat op zich niet zo'n probleem. "Ik kan het wel even ophouden, maar voor veel mensen is dat lastiger ." Dat komt omdat ze soms een aandoening hebben waardoor snel naar de wc kunnen, pure noodzaak is.

Met de ludieke actie vraag Wijn aandacht voor een serieus probleem. Want uit onderzoek van het Maag Darm Leverfonds-fonds is gebleken dat een kwart van de Nederlanders weleens beperkingen ervaart doordat openbare toiletten moeilijk te vinden zijn. "Dat is eigenlijk best gek in een welvarend land als Nederland", zegt de radiopresentator.

De radiopresentator belooft dat Wijn in de Middag donderdag gewoon de radioshow blijft die de luisteraars gewend zijn. "We maken er geen protestshow van, maar er is wel meer toiletpraat, waarbij doorspoelen geen optie is."

Serieus hoge nood

Dat geldt ook voor de gasten die hij op het toilet ontvangt. Zo komt een van de leden van hitsensatie Effe Serieus langs, voor wie het toiletbezoek en hoge nood echt een serieuze zaak zijn, ook tijdens optredens.

Verder neemt Koen ook de lijst door van meest toiletvriendelijke en -onvriendelijke Brabantse gemeenten. Want waar je in de ene gemeente jezelf suf zoekt naar een openbaar toilet, zijn er ook plekken waar een sanitaire stop maken bijna makkelijker is dan het kopen van een worstenbroodje. "Maar hoe gastvrij Brabant ook is, we bungelen als totale provincie onderaan de ranglijst en dat is al een poosje zo."

Meekijken

Voor wie wil zien of er voor de presentator hoge nood ontstaat tijdens het presenteren van een radioshow vanaf een toilet, dat kan. Want net zoals in de normale radiostudio kan je gewoon meekijken op de wc van Omroep Brabant.

De radio-host belooft er tussen een en vier uur 's middags geen potje van te maken, maar het kan zijn dat zijn broek soms afzakt van sommige wc-praat.