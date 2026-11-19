Stephan van Effe Serieus moet soms midden in een show even weg: naar de wc
Als Stephan Visser met feestact Effe Serieus op het podium staat, kan het zomaar gebeuren dat hij plotseling verdwijnt. Hij moet dan dringend naar de wc. Stephan heeft de ziekte van Crohn en moet daardoor soms wel acht keer per dag naar het toilet. Daarom staat er op de eisenlijst van de band één belangrijke voorwaarde: er moet altijd een wc in de buurt zijn.
Voor de meeste artiesten draait de voorbereiding op een optreden om de muziek, het geluid en de techniek. Bij Stephan komt daar nog iets belangrijks bij: een toilet in de buurt. Dat staat zelfs op de lijst met eisen die organisatoren krijgen als ze Effe Serieus boeken.
"Naast dat we natuurlijk frikandellen willen, is het voor ons heel belangrijk om backstage een toilet te hebben", vertelt Stephan donderdag in de speciale wc-radioshow van Wijn in de middag op Omroep Brabant. "Zodat ik snel naar de wc kan als ik op of rondom het podium sta."
'Wijn in de middag' vanaf de wc
Speciaal voor Wereld WC Dag maakte radiopresentator Koen Wijn deze donderdag zijn show Wijn in de Middag vanaf het kleinste kamertje. In deze speciale uitzending vroeg hij aandacht voor het tekort aan openbare toiletten. De hele uitzending is hier terug te luisteren.
Wijn in de middag is iedere maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 's middags te beluisteren op Omroep Brabant Radio.
Vier tot acht keer
Stephan heeft - net als een ander lid van Effe Serieus - de ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van het spijsverteringskanaal. Daardoor moet hij veel vaker naar het toilet dan de gemiddelde Nederlander. "Als ik vrienden hoor zeggen dat ze één keer per dag of zelfs één keer in de twee dagen gaan, denk ik: dat haal ik nooit. Ik moet eerder vier tot acht keer per dag."
En die aandrang houdt geen rekening met zijn optredens. Soms moet Stephan zelfs midden in een show het podium verlaten. "Dan zeg ik gewoon dat ik even moet. De rest speelt door en zodra ik terug ben, val ik weer in. Als mensen mij af en toe aan de zijkant van het podium zien scharrelen, weten ze eigenlijk genoeg", lacht hij.
Wc zoeken
Niet alleen tijdens optredens speelt zijn darmziekte een rol. Ook in het dagelijks leven moet Stephan rekening houden met zijn toiletbezoek. Zodra hij ergens binnenkomt, kijkt hij vaak eerst waar de wc is.
"Ook als ik nog helemaal niet hoef, wil ik weten waar het toilet zit. Voor andere mensen is het belangrijk om te weten waar de nooduitgang is. Voor mij is de wc mijn nooduitgang."
Toiletpas
Op deze donderdag 19 november, Wereld Toilet Dag, vraagt Stephan aandacht voor mensen met darm- en blaasproblemen. Samen met de patiëntenorganisatie Crohn & Colitis NL zet hij zich in voor de introductie van een nationale toiletpas.
Met die pas kunnen mensen bij deelnemende bedrijven en instellingen laten zien dat ze dringend een toilet nodig hebben, zonder hun medische situatie te hoeven uitleggen. "Stel dat ik in de supermarkt sta en ineens enorme buikpijn krijg. Dan zou ik met die pas kunnen vragen of ik even naar het medewerkerstoilet mag."
Volgens Stephan rust er nog altijd een taboe op darmproblemen. Zelf schaamt hij zich er steeds minder voor. "Ik vind het vooral belangrijk dat ik mijn leven kan leiden en alles kan blijven doen. Maar er zijn ook mensen die liever thuisblijven omdat ze niet weten of er ergens een toilet is."