Als Stephan Visser met feestact Effe Serieus op het podium staat, kan het zomaar gebeuren dat hij plotseling verdwijnt. Hij moet dan dringend naar de wc. Stephan heeft de ziekte van Crohn en moet daardoor soms wel acht keer per dag naar het toilet. Daarom staat er op de eisenlijst van de band één belangrijke voorwaarde: er moet altijd een wc in de buurt zijn.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor de meeste artiesten draait de voorbereiding op een optreden om de muziek, het geluid en de techniek. Bij Stephan komt daar nog iets belangrijks bij: een toilet in de buurt. Dat staat zelfs op de lijst met eisen die organisatoren krijgen als ze Effe Serieus boeken. "Naast dat we natuurlijk frikandellen willen, is het voor ons heel belangrijk om backstage een toilet te hebben", vertelt Stephan donderdag in de speciale wc-radioshow van Wijn in de middag op Omroep Brabant. "Zodat ik snel naar de wc kan als ik op of rondom het podium sta."

'Wijn in de middag' vanaf de wc Speciaal voor Wereld WC Dag maakte radiopresentator Koen Wijn deze donderdag zijn show Wijn in de Middag vanaf het kleinste kamertje. In deze speciale uitzending vroeg hij aandacht voor het tekort aan openbare toiletten. De hele uitzending is hier terug te luisteren. Wijn in de middag is iedere maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 's middags te beluisteren op Omroep Brabant Radio.

Vier tot acht keer

Stephan heeft - net als een ander lid van Effe Serieus - de ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van het spijsverteringskanaal. Daardoor moet hij veel vaker naar het toilet dan de gemiddelde Nederlander. "Als ik vrienden hoor zeggen dat ze één keer per dag of zelfs één keer in de twee dagen gaan, denk ik: dat haal ik nooit. Ik moet eerder vier tot acht keer per dag."