Een jubileumfeest van Tilburg University kan donderdagmiddag toch doorgaan. Dat was eerder nog onzeker, omdat de ruimte was bezet door demonstranten die eisen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De politie kwam eraan te pas en heeft de aula in de loop van de middag ontruimd.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vijftien demonstranten van Palestine Solidarity Tilburg hadden de aula van het Cobbenhagengebouw bezet. Daar staat een jubileumfeest gepland omdat Tilburg University haar honderdjarig bestaan viert. Maar het evenement kwam dus op losse schroeven te staan. Politieagenten en de Mobiele Eenheid (ME) vielen rond drie uur de ruimte binnen om de demonstranten uit de aula te krijgen. Volgens een politiewoordvoerder was er rond vier uur nog steeds "een aantal" actievoerders binnen. Vertraging

De universiteit meldt rond half vijf dat de aula weer beschikbaar is en dat bezoekers plaatsnemen in de ruimte. Het programma van het jubileumfeest kan "met enige vertraging" doorgaan. "Het College van Bestuur betreurt dat een ontruiming hiervoor noodzakelijk was en bedankt iedereen voor de flexibiliteit", staat op de website.

Volgens de politie zijn actievoerders op "vreedzame wijze" uit het gebouw verwijderd. Er is niemand aangehouden. De universiteit heeft aangifte gedaan van 'lokaalvredebreuk'. Dat gaat over het binnendringen van een ruimte. Rouwstoet was 'vreedzaam'

Eerder werd voor donderdag ook al een 'rouwstoet' aangekondigd door tientallen medewerkers. Ook deze hoogleraren, docenten en studenten zit het hoog dat Tilburg University twee jaar na het advies van een eigen commissie nog altijd de banden met de Israëlische Hebrew University niet heeft verbroken. "Die universiteit staat deels in bezet Palestijns gebied en leidt ook militairen op, dus er kan ook geen discussie zijn of ze betrokken is bij het leed van de Palestijnen", zei historicus en wetenschapsjournalist Tineke Bennema eerder. Ze noemde de houding van het bestuur "onbegrijpelijk". De rouwstoet is volgens een woordvoerder van de universiteit "vreedzaam" geweest. Tilburg University liet eerder weten dat de banden met twee Israëlische universiteiten inmiddels zijn opgeschort, maar dat de gesprekken met de Hebrew University nog lopen. Dat zou een "ingewikkeld, zorgvuldig en tijdrovend proces" zijn.