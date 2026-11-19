Paul de Leeuw werd woensdagavond na zijn voorstelling in Tilburg onaangenaam verrast. Bij zijn auto aangekomen, bleek hij een lekke band te hebben. In een video op Instagram laat hij nu weten op zoek te zijn naar Stefan uit Schijndel, de ANWB'er die ervoor zorgde dat hij en zijn man weer snel op weg konden.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Leeuw stond woensdag op het podium van de Tilburgse Schouwburg met de cabaretmusical We zijn toch familie. "En toen kwam het moment waarvan je wist dat het een keer ging komen: een lekke band", vertelt De Leeuw quasi-dramatisch op Instagram. "Dus de paniek sloeg toe, alle ellende en verdriet kwam er even uit."

Waar de zanger en komiek er vooral heel erg de balen van had, handelde zijn man Stephan Nugter meteen: hij belde de ANWB. De Leeuw: "Godzijdank waren we lid, maar ik was bang dat ik daar een uur tot anderhalf uur moest wachten." Dat bleek gelukkig voor de BN'er en zijn man mee te vallen. "Binnen tien minuten werden we al fantastisch geholpen", legt hij uit. "Het was zo fijn dat het zo snel gebeurde." De Leeuw wilde vervolgens graag zijn ANWB-held Stefan extra bedanken. "Maar ja je hebt tegenwoordig geen cash meer bij dus je kunt niks geven."

"Ik wil hem graag uitnodigen voor een concert of tv-opname."

En daarom is hij nu op zoek naar Stefan die volgens de BN'er in de buurt van Schijndel zou wonen. "Ik wil hem graag uitnodigen voor de Ahoy-concerten of de televisieopname van Sint en De Leeuw." Voor De Leeuw is Stefan "een hele grote held" en hij wil hem op deze manier graag bedanken. Het lijkt er trouwens op dat die wens snel gaat uitkomen. Via Instagram heeft de ANWB inmiddels contact gezocht met De Leeuw om te kijken of ze hem snel met pechhulpverlener en "koning" Stefan, zoals hij de ANWB'er noemt, in contact kunnen brengen.